佛畫撫慰人心 「夏荊山菩薩名作」台中惠中寺開展

財團法人夏荊山文化藝術基金會與財團法人佛光山文教基金會，共同策劃「荊山華嚴」─佛畫藝術大師夏荊山菩薩名作特展，今天起在佛光緣美術館台中館登場，由佛光山住持心保和尚與基金會執行長趙忠傑，共同為夏荊山大師巨幅畫作「釋迦牟尼佛」啟鑰後，捐贈佛光緣台中美術館永久典藏，期讓更多人欣賞大師佛畫，透過藝術撫慰人心。

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這項特展於下午2時舉辦開幕式，佛光山中區道場總住持覺居法師，以「地主」身份感謝夏荊山文化藝術基金會帶來這麼好的佛畫展，提供中部藝術界及信眾欣賞及學習機會。佛光山住持心保和尚推崇夏荊山大師是藝術家、教育家及慈善家，一生追求以佛畫弘揚佛法，透過佛畫弘揚佛法的慈悲與智慧，讓人心充滿法喜。

▲ 「夏荊山菩薩名作」今起台中惠中寺開展 ，由佛光山住持心保和尚及基金會執行長趙忠傑啟動金鑰。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.2)

應邀致詞的立法院副院長蔡其昌指出，夏荊山工筆畫融入台灣這片土地的經驗與生活形態，在藝術領域已臻極致，基金會選在佛光緣台中美術館展出，地點選對了。他說，在這裡造一個最好的磁場，展出最好的佛畫作品，若再能品嘗館中滴水坊的好素食，有了這三好，就能成就一個「好人」。





開幕式中特別展開夏荊山大師7公尺巨畫「釋迦牟尼佛」，由夏荊山基金會捐贈給佛光緣美術館台中館永久典藏，讓更多人能欣賞夏荊山大師佛畫，並祈願世界災病平息，透過藝術撫慰人心。



▲「夏荊山菩薩名作」今起在台中惠中寺開展 ，立法院副院長蔡其昌等人應邀參與開幕致意。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.2)





夏荊山大師於1996年完成的7公尺絹本巨作——〈釋迦牟尼佛〉，釋迦牟尼佛雙跏趺坐於須彌蓮花座上，右手結說法印，左手結禪定印。通幅作品細節繁複之，需高度偋氣凝神，並以恭敬虔誠之心，專注一心才能完成，是佛畫藝術的極品。





本次「荊山華嚴：佛畫藝術大師夏荊山菩薩名作特展」，精選夏荊山大師菩薩名作，包括象徵華嚴世界願行的文殊菩薩與普賢菩薩，聞聲救苦、大慈大悲的觀音菩薩，守護伽藍、破除外道的韋馱菩薩，及恪守正法修行的羅漢聖者們，展出至3月7日。