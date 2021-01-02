影／彰化300系列展　心月造境~卓麗秋山水青花瓷個展

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為迎接彰化建縣（城）即將屆滿300年的歷史盛事，彰化縣藝術館2日起展出心月造境～卓麗秋山水青花瓷個展，秉持傳統韻味，在比例造型與色彩分配應用上，堅持自我美學，以中國山水畫形式，賦於青花瓷新意境、新生命，展現「山水青花瓷」，表達山水書畫藝術之美。

▲彰化市公所即起在藝術館推出「彰化300系列展」，在藝術館舉辦「心月造境~卓麗秋（心月）山水青花瓷個展」。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.02）

為展現彰化藝術館的新氣象，市公所即起在藝術館推出「彰化300系列展」，第一檔期特別邀請到擅長繪山水畫與青花瓷器製作的卓麗秋老師，自1月2日起至1月31日止，在藝術館展出「心月造境~卓麗秋（心月）山水青花瓷個展」，市長林世賢竭誠歡迎喜愛青花瓷的民眾踴躍前往觀賞。

▲卓麗秋老師近年投入其畢生精力，專注在山水青花瓷的專研上，表現得淋漓盡致，一點不遜色於明清前朝的青花瓷。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.02）

卓麗秋著名中國書畫名家周澄教授，她選擇利用青花瓷作為創作素材，更以傳統山水畫作為創作方向，不僅畫畫，她同時也擅長製作青花瓷瓶製作。在青花瓷瓶器的造型選擇上，卓老師不僅秉持傳統韻味，在比例造型與色彩分配應用上，更堅持自我美學的堅持造型。卓麗秋能精確在傳統以內，進化再發展出一有現代新美感的青花瓷，而在眾多不同「青花瓷」上，卓老師更善用自我智慧與巧思，以中國山水畫形式，賦於青花瓷新意境新生命，即是「山水青花瓷」。

▲卓麗秋著名中國書畫名家周澄教授，她選擇利用青花瓷作為創作素材。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.02）

林世賢表示，青花瓷之美連貫近代東方中國的文化精神，也是東方器物傲視的銘器。卓麗秋老師近年投入其畢生精力，專注在山水青花瓷的專研上，如此的心力，也促成東方中國的山水青花瓷，在台灣適得其所的發揮，表現得淋漓盡致，一點不遜色於明清前朝的青花瓷。

林世賢說，作為一位現代人，藝術家卓麗秋（心月）卻涵具東方傳統思維，與一種與生俱來藝術的敏感度，雖然在美術專業的年資不長，但是那種天生藝術的本質，卻隱藏不住既有的天賦，在老師周澄循循善誘的引導下，成功走出一條山水青花瓷的創作之路。

▲心月造境～卓麗秋山水青花瓷個展，自1月2日起至1月31日止，在藝術館展出。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.02）

林世賢指出，卓老師展出的件件山水青花瓷無不極盡心力，以考究中華文化傳承銘器珍品作為坯體，加註藝術家的素養修為，創作了件件山水青花瓷的傲世作品，如此一深具文化傳承的藝術作品發表，也有別於一般的創作發表。