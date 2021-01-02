吳成典籲應建兩岸「防疫泡泡」綠委轟：害台精再次現身
新頭殼newtalk
2021-01-02 19:44:17
台灣近日又再度爆發本土感染確診病例，隨即提高防疫規格，又因出現首例英國變種病毒株，中央指揮中心也下令自元旦起進行鎖國。不過，新黨黨主席吳成典今（2）日召開「小三通20週年紀念」記者會，卻在過程中聲稱「應建立兩岸防疫泡泡」。對此，民進黨立委王定宇痛批「害台精，再一次現身！」。
吳成典指出，在農曆年前，會有很多台商、台生以及台胞陸續返台過年，應當請我國政府依照航空班機管理模式，先行讓部分兩岸小三通復航，緩解兩岸班機一票難求的問題。另外，也希望能夠請政府與對岸溝通兩岸「防疫泡泡」，讓兩岸同胞可以透過篩檢、有無施打疫苗等過程，免去14天隔離時間，讓兩岸恢復交流與互動。
事實上，在去年8月時，國民黨就曾呼籲政府應當比照外籍短期商務人士，讓往返兩岸的民眾在符合條件下，申請縮短居家檢疫的時間。
關於吳成典呼籲政府應當建立「兩岸防疫泡泡」，立委王定宇則表示：「『害台精』再一次現身！中國自己各省之間都不見得敢放心自由放行。而國民黨和新黨竟然要台灣對中國撤掉防疫隔離，縱使是台商，也不會支持這種毀掉自己家鄉台灣防疫的爛主張。」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼