第一屆彰化永樂咖啡文創購物節　歡迎來體驗

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為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣政府除邀請知名藝術家KYO與LEHO在慶安宮繪製神獸與神將，成為打卡熱點外，2021永樂巷弄文化祭策展人葉育君，返鄉三年的她從小在永樂街有許多美好回憶，此次與永樂商圈之合作，透過14件藝術創作作品，讓大家了解永樂之文化歷史，創造藝術景點。
彰化縣政府經濟暨綠能發展處副處長王盟貴表示，8位藝術家在永樂街巷弄大街進行創作，馬賽KYO大師「永樂武財神」、當代新銳壁畫家LEHO作品「囚牛永樂」、金門吳騏藝術家在57巷的「永樂其中」、藝術家DAYA的「永樂時光」、設計師陳柔涵「特色店家雕塑」、藝術家蔡夢琦小樂精靈、唐秋水老師設計新的入口意象手藝燈籠，以及設計師小賴的穩定飛行共8位藝術家從文化界走到商業商圈，為商圈創生創造創新模式。
彰化縣長王惠美歡迎大家來彰化八卦山大佛及天空步道欣賞「2021彰化月影燈季」活動後，再來彰化市永樂商圈，有百年以上廟宇，彰化市內媽祖天后宮、慶安宮、彰邑城隍廟、關帝廟、曇花佛堂＋集樂軒（北管曲館）等等，還有18間50年美食老店。
永樂商圈理事長鍾正軒表示，除了新引進在地手作，原創品牌、在地青農、小農,異國美食、創意胖卡/美式餐車外，商圈內服飾鞋包百貨等各店家也配合推出商品特價花車，每日下午6時30分在慶安宮前推出聯合限量搶拍活動。
彰化市農會總幹事白閔傑表示，這次配合購物滿額免費請喝八卦山咖啡外，在百年慶安宮廟埕特別規劃彰化縣首創露天咖啡區，一邊喝咖啡一邊欣賞咖啡達人沖咖啡表演，咖啡食品DIY，街頭藝人表演。
彰化市長林世賢也希望未來更多餐飲業者進駐以活絡商圈，並期待年輕人能夠站出來貢獻家鄉，未來也會與協會有更密切的合作。