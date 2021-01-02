第一屆彰化永樂咖啡文創購物節　歡迎來體驗

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元旦連假何處去？來彰化遊玩品咖啡，彰化市永樂街上首次舉辦「2021彰化永樂咖啡文創購物節」，這次結合8個藝術家，16件作品，藝術造街，並力推彰化特有咖啡飄香，歡迎在元旦連續假期來打卡購物，飄出濃郁的咖啡香，吸引民眾「聞香下馬」，同時前來採購，活絡永樂商圈。

▲彰化慶安宮俗稱大道公廟位於彰化南門內，創建於清嘉慶二十二年由福建省泉州府同安縣籍仕紳及同鄉移民集資興建，供奉同安人的守護神——保生大帝。（圖／彰化縣政府提供）

為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣政府除邀請知名藝術家KYO與LEHO在慶安宮繪製神獸與神將，成為打卡熱點外，2021永樂巷弄文化祭策展人葉育君，返鄉三年的她從小在永樂街有許多美好回憶，此次與永樂商圈之合作，透過14件藝術創作作品，讓大家了解永樂之文化歷史，創造藝術景點。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處副處長王盟貴表示，8位藝術家在永樂街巷弄大街進行創作，馬賽KYO大師「永樂武財神」、當代新銳壁畫家LEHO作品「囚牛永樂」、金門吳騏藝術家在57巷的「永樂其中」、藝術家DAYA的「永樂時光」、設計師陳柔涵「特色店家雕塑」、藝術家蔡夢琦小樂精靈、唐秋水老師設計新的入口意象手藝燈籠，以及設計師小賴的穩定飛行共8位藝術家從文化界走到商業商圈，為商圈創生創造創新模式。

▲商圈內服飾鞋包百貨等各店家也配合推出商品特價花車，每日下午6時30分在慶安宮前推出聯合限量搶拍活動。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美歡迎大家來彰化八卦山大佛及天空步道欣賞「2021彰化月影燈季」活動後，再來彰化市永樂商圈，有百年以上廟宇，彰化市內媽祖天后宮、慶安宮、彰邑城隍廟、關帝廟、曇花佛堂＋集樂軒（北管曲館）等等，還有18間50年美食老店。

永樂商圈理事長鍾正軒表示，除了新引進在地手作，原創品牌、在地青農、小農,異國美食、創意胖卡/美式餐車外，商圈內服飾鞋包百貨等各店家也配合推出商品特價花車，每日下午6時30分在慶安宮前推出聯合限量搶拍活動。

▲彰化市永樂街上首次舉辦「2021彰化永樂咖啡文創購物節」。（圖／彰化縣政府提供）

彰化市農會總幹事白閔傑表示，這次配合購物滿額免費請喝八卦山咖啡外，在百年慶安宮廟埕特別規劃彰化縣首創露天咖啡區，一邊喝咖啡一邊欣賞咖啡達人沖咖啡表演，咖啡食品DIY，街頭藝人表演。

▲結合8個藝術家，16件作品，藝術造街，永樂商圈並力推彰化特有咖啡飄香，歡迎來打卡購物，體驗「2021彰化永樂咖啡文創購物節」。（圖／彰化縣政府提供）

彰化市長林世賢也希望未來更多餐飲業者進駐以活絡商圈，並期待年輕人能夠站出來貢獻家鄉，未來也會與協會有更密切的合作。