萊豬「過去的政府做了開放的承諾」？馬辦：別再推給前朝
記者丁上程/綜合報導
2021-01-02 19:29:20
總統蔡英文昨天（1日）的元旦談話中，針對萊豬進口議題，向民眾表示「過去的政府作出了開放的承諾，卻無法落實」、「歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間」。不果此番說法卻引起前總統馬英九不滿。馬辦方面表示，總統蔡英文應說清楚，所謂「過去政府做出了開放的承諾」，到底從何而來；蔡總統不要把自己製造的問題，推給前朝，藉此迴避民眾的質疑。
針對開放含萊克多巴胺美豬，蔡總統昨天在新年談話時表示，這段時間，有關於進一步開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口的決定，所引起的議論和紛擾，也讓她充分體會，為什麼過去的政府做出了開放的承諾，卻無法落實。台灣是依賴貿易生存的國家，這個歷經3任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間。對此，馬英九辦公室今天表示，馬政府從未承諾開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，基於維護國人健康與國內養豬產業，馬英九無論在擔任總統前、後，也都明確表示反對萊豬進口，蔡總統應該說清楚，所謂「過去政府做出了開放的承諾」，到底從何而來，身為國家元首，豈可信口開河、隨意胡說。
馬辦指出，馬政府任內僅開放30月齡（兩歲半）以下美國幼牛進口，且堅持「牛豬分離」、「排除內臟」的原則，將健康風險降至最低；反觀蔡政府不僅開放全牛齡美牛進口，並開放萊豬且未排除萊劑殘留風險較高的內臟，罔顧國人健康，當然引起民眾強烈反對。馬辦也指出，全球有161國、超過8成的國家禁用萊劑，包括中國大陸、歐洲聯盟與俄羅斯都拒絕萊豬。萊豬在國際上受阻、不得來台，是美國政府的難題，而非台灣的難題；美國想賣萊豬要來拜託台灣，而不是由台灣卑躬屈膝去求美國進口。