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黑鷹失事一周年　蔡英文：國軍英雄身影至今還在心中

記者呂炯昌/綜合報導

2021-01-02 20:01:18

▲2020年12月31日，國防部舉辦0102「永遠的英雄、無盡的追思」緬懷活動，追思黑鷹直升機失事殉職將官。(圖／記者呂炯昌攝)
▲2020年12月31日，國防部舉辦0102「永遠的英雄、無盡的追思」緬懷活動，追思黑鷹直升機失事殉職將官。(圖／記者呂炯昌攝)
今(2)日是UH-60M黑鷹直升機事故滿一年的日子，蔡英文總統在臉書發文指出，已探視過已故參謀總長沈一鳴的母親，並表示幾位國軍英雄的身影，至今都還在我們心中。
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蔡英文指出，今天是黑鷹事故滿一年的日子，幾位國軍英雄的身影，至今都還在我們心中。前天(31日)，國防部舉行追思音樂會，緬懷沈一鳴總長及七位犧牲的將士，許多人都獻花表達了哀思。當天一早，也去探望了沈媽媽及沈總長的家人，代表國人表達對沈總長的思念，並請沈媽媽保重身體，尤其是這幾天特別冷，更要注意保暖。
蔡英文表示，沈媽媽精神還不錯，也很樂觀堅強，還以她虔誠的宗教信仰，替殉職的弟兄們誦經。蔡英文跟沈一鳴的母親說，大家都很關心她，希望她一定要好好的。「我相信所有在天上的國軍官兵，都會繼續照看著我們、繼續守護這片心愛的家園。」蔡英文同時要求國防部，一定要好好照顧國軍官兵的家人，讓他們沒有後顧之憂。

最後，蔡英文感謝所有英勇無畏的國軍弟兄姊妹，謝謝他們的犧牲和奉獻，讓我們能如常生活，也讓台灣能自由、民主的屹立在世界上。

空軍UH-60M黑鷹直升機（機號933）去（2020）年1月2日在新北市坪林、宜蘭交界處失事，造成前參謀總長沈一鳴上將等8名將官殉職。這也是1949年政府遷台後，國軍最高階級的指揮將領殉職。空軍初步判斷失事原因為山區天氣驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素。
▲0102「永遠的英雄、無盡的追思」緬懷活動，已故的前參謀總長沈一鳴的母親也坐著輪椅出席。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.31）
▲0102「永遠的英雄、無盡的追思」緬懷活動，已故的前參謀總長沈一鳴的母親也坐著輪椅出席。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.31）
 
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