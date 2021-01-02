影／溫暖的冬陽　照見慈濟志工關懷的暖流

我是廣告 請繼續往下閱讀

一間座落在透天厝、鐵皮屋旁邊的低矮平房，外觀稍嫌破舊，角落還堆放了一些紙箱之類的回收物，顯得有點雜亂；門口處的水泥地面也因年久失修，這裡是彰化縣秀水鄉彭利霞一家人的棲身之處，16位彰化地區慈濟志工今（2）日為彭利霞的房屋即將進行修繕前，進行期前的舊物搬遷整理及拆除工作。

▲16位彰化地區慈濟志工為彭利霞的房屋即將進行修繕前，進行期前的舊物搬遷整理及拆除工作。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.02）

彭利霞從印尼嫁來臺灣23年了，現在居住的平房是公婆留給先生的，住在這附近周邊的人都是林氏宗親。2015年，彭利霞的先生胃潰瘍加上中風住院需要照顧，當時大女兒就讀秀水高工，學校老師瞭解家長無法工作的困境，於是向慈濟基金會提報，慈濟志工便著手提供彭利霞「安心就學」助學方案，給予女兒、兒子的學雜費補助，並且定期到家裡關懷、慰問。

▲慈濟志工劉桂梅說，後續，還會有屋頂整修、廚房修建、室內隔間等等。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.02）

彭利霞的先生在2017年往生，大女兒如今（2019年）已經大四，目前正在飯店實習，小兒子就讀雲林科技大學，彭利霞可說是度過了她人生最困難的時期，而這段期間，因為有慈濟志工的關懷，讓她感受到社會還是非常有溫暖的。

▲彰化縣秀水鄉彭利霞一家人的棲身之處，門口處的水泥地面也因年久失修。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.02）

16位彰化地區慈濟志工戴上袖套、手套、安全帽，利用難得的元旦連續假期，今（2）日為彭利霞整理住家，整理過程中，慈濟志工發現家居住房屋老舊，老鼠、蟑螂隨處可見，再加上當年隔間設計不良，屋內無法建造衛浴空間，長年來都需到戶外使用公共廁所，經慈濟基金會營建處評估、規劃後，決定重新整修案主住家。

志工爬到梯架上，手拿著鐵鍬，勾著天花板隔板，整片夾板落滑之時，築巢在天花板上的鳥窩，也順勢掉落，瞬間，整個室內塵土飛楊。慈濟志工劉桂梅說，後續，還會有屋頂整修、廚房修建、室內隔間等等。不論工程多繁瑣、粗重，大家一致的目標，希望能改善彭利霞一家人居住空間，有個良好生活品質。

▲整理過程中，慈濟志工發現家居住房屋老舊，老鼠、蟑螂隨處可見。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.02）

全身佈滿灰塵的慈濟志工吳炤榮說，今天能夠來幫忙，是因為我們有一個很好的環境，除了要珍惜擁有、更要學習付出，希望自己棉薄之力，能夠幫案家翻轉他們的未來，今年能夠舒舒服服的過年。