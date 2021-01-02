萊豬進口後國產豬成本上漲？農委會籲：勿趁機哄抬價格
編輯林莞茜/綜合報導
2021-01-02 20:23:26
今年元旦起，含萊克多巴胺的美國豬肉開放進口，不過有部分業者以「使用台灣豬」為由調漲食品價格，民眾憂心未來豬肉類產品價格都會跟著上漲；對此，農委會表示，目前國內毛豬供應充裕，全台毛豬平均批發價維持每公斤70元以上且供應量達61萬頭以上，提醒業者若趁機哄抬或不當影響產銷，將會移請查處。
有民眾發現有便當業者稱，在原先使用加拿大進口豬改成台灣豬後，為反應成本因此調漲價格，農委會指出，若業者是將原料由進口豬改採國產優質豬，農委會予以肯定，且商品會增加成本可以理解，不過如果業者是無正當理由，藉機哄抬或不當影響產銷，將會請行政院消保處及公平會查處，提醒業者勿以身試法。農委會表示，目前國內毛豬供應充裕，全台毛豬平均批發價格維持於每公斤70元以上，與近5年元月平均價格每公斤64.08至75.96元比較，屬正常區間。次外，本月毛豬供應將達61萬頭以上，較2020年同期增供2萬餘頭。農委會說明，上個月（12月）國內毛豬批發價格每公斤70.41元，目前豬價亦維持於與近5年元月平均價格每公斤64.08至75.96元的正常區間內，國內即將進入春節前傳統豬肉消費需求旺期，豬價亦隨之反映變動。以市場供應頭數(日均2.4萬頭)及毛豬體重(約127公斤)變化顯示，豬源供應充裕，部分商家調高豬肉商品價格報導歸因於國內豬價變動一事，與現有國內毛豬產銷現況不符，消費者可以放心消費。