高雄跨百光年 史哲PO文揭有效觀光人潮已達60萬人

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史哲表示，市長陳其邁跟他共同檢討比較了倫敦跟高雄跨年橋段，他稱之為光榮檢討。論籌備時間、資源等一切，實在很難要求跨百光年跟倫敦在同一個比較基準，但他很清楚市長想要給市民更好、更精彩跨年活動的心意，而市長講的為了防疫鬱卒，相信大家都能感受到。
史哲也說，從昨晚開始，陸陸續續相關數據出來。即便我們最獨特的三個舞台，為了防疫全部改為線上，完全沒有觀眾，整體從去年12月24日到今年1月1日來看，有幾樣數據是不容易的，也顯示這一次跨百光年，選擇拉長時間，不決戰於跨年這晚，這個策略應該是正確的。
史哲也以數據指出，活動場域駁二藝術特區、高雄流行音樂中心11至15碼頭、蓬萊商港區等，經電信業者鎖定場域統計，完整停留時間超過1個小時以上並扣除在地居民，統計視為有效的觀光人數，截至下午5時已達60萬人。而跨年夜場域舞台觀眾管制區以外，周邊累積約13.3 萬人現場觀看煙火；外縣市占25%。
史哲也從網路直播與轉播數據指出，12月31日跨年夜：Youtube三個舞台觀看人數達128萬3982人。FB方面，市長陳其邁的FB與高雄一百等粉專直播計76萬450人次觀看，跨年當晚中華電信MOD跨百光年多視角轉播，總觸及人次近46萬。
史哲也依據網路聲量以及正負評價表示，透過中華電信網路輿情分析跨年當天，台北的特殊性以及101煙火的知名度當然是獨占鰲頭；但是高雄一開始就決定以時間換取網路聲量，以口碑增加持續擴散與討論，他認為這個策略是成功的。