努力協助抗疫　菲律賓護理師獲頒大英帝國獎章

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英國駐菲律賓大使普魯斯（Daniel Pruce）今天推文祝賀羅瑪諾，他表示，羅瑪諾因為她疫情期間在護理之家的傑出工作而獲獎，英國期刊「護理標準」（Nursing Standard）引述羅瑪諾說，她只是在情勢所需下「站出來採取行動」。「無論工作準則和政府說什麼，我都照做並落實到位，確保我能夠協助經理，讓我們的護理之家安全」。
另一名菲籍護理師克雷帕奇（Minnie Klepacz）在英國南部多塞特郡（Dorset）一間醫院擔任眼科護士長。她因疫情期間「不懈地工作支持同事和社區」，去年10月獲頒大英帝國獎章。
菲國政府數據顯示，2012到2018年，約9萬2700名菲籍護理師到海外工作。為全球首位輝瑞（Pfizer）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種者基南（MargaretKeenan）施打疫苗的帕森斯（May Parsons），也是一位在英國工作的菲籍護理師。
由於菲律賓國內疫情嚴峻，馬尼拉當局去年4月宣布，為儲備前線抗疫醫療人力，暫時禁止醫護相關人員到海外工作；直到去年12月10日，才開放首次被海外雇用的護理師、護理助理、約僱護理員出國工作。
不過，今年1月起，針對首次被海外雇用的醫護人員，菲律賓海外就業署（POEA）將限制每個醫護職業類別每年只能有5000人赴國外工作。（編輯：高照芬）1100102