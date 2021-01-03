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收假日把握好天氣！白天回暖逾20度　周四再急凍下探11度

記者顏真真/台北報導

2021-01-03 09:13:05

▲冷氣團來襲，晚間低溫下探13度。（圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象局指出，今（3）日早晚仍寒冷，但白天漸回溫，西部天晴朗，東北留意雨各地回暖舒適。（圖／NOWnews資料照）
中央氣象局表示，今（3）日清晨由於輻射冷卻關係，氣溫仍低，對14縣市發出低溫特報，西半部低溫11至14度，其中新竹以南至嘉義部分區域仍有接近10的低溫可能出現。不過，白天冷空氣持續減弱，全台高溫回升到20至26度左右，西半部日夜溫差大，北部及東北部地區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴
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受輻射冷卻影響，各地早晚氣溫明顯偏低，氣象局在清晨對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、金門縣等14縣市發出低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率，西半部低溫11至14度，其中新竹以南至嘉義部分區域仍有接近10的低溫可能出現，東半部則是15、16度。
不過，白天冷空氣持續減弱，北台灣高溫回升到20至22度左右，中部及花東地區23、24度，南部則可以來到25、26度，西半部日夜溫差大，早出晚歸的朋友請適時增添衣物。天氣方面，北部及東北部地區雲量較多、有局部短暫雨，花東地區偶有零星雨，中南部地區為多雲到晴的天氣北部及東北部地區雲量較多、有局部短暫雨，花東地區偶有零星雨，中南部地區為多雲到晴的天氣。

要注意的是，5日周二起東北季風增強，周三東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東北部地區有短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

7日周四至周六感受較明顯，各地天氣較冷，強烈大陸冷氣團影響期間，各地低溫回到11度到14度左右，其中7日強烈大陸冷氣團南下，達到強烈大陸冷氣團等級，各地氣溫下降；8日、9日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，北部及東北部地區有短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
在空氣品質方面，今日環境風場逐漸轉為偏東風，北部地區擴散條件仍佳；中部以南位於下風處，且清晨及夜晚受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散條件稍轉差，污染物易累積於近地面，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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