北京、遼寧外　中國本土疫情再添黑龍江及河北

我是廣告 請繼續往下閱讀
本土病例8例分別為黑龍江4例，遼寧2例，北京1例，河北1例，沒有新增疑似病例，也沒有死亡病例，境外移入現有確診病例279例，現有疑似病例1例。累計確診病例4303例，累計治癒出院病例4024例。
截至1月2日24時，中國大陸現有確診病例395例，累計治癒出院病例8萬2088例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬7117例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者90萬7460人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬4175人。
無症狀感染者2日新增8例，都是境外移入。當日轉為確診病例5例，當日解除醫學觀察14例，尚在醫學觀察的無症狀感染者269例，境外移入占225例。
此外，香港特別行政區累計確診8923例，其中出院7968例，死亡150例；澳門特別行政區累計確診46例，皆已出院。（編輯：翟思嘉）1100103
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。