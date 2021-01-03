NBA／哈登缺賽並非有意施壓 紐時記者：他確實右腳有傷
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-03 09:50:17
雖然球隊「一哥」James Harden今天沒有上場，不過休士頓火箭仍以102:94擊敗沙加緬度國王，本場比賽球隊主控John Wall砍下了28分、6助攻、3抄截，展現出自己明星球員的能力，也證明自己單獨帶隊也能贏球。
Harden本季開打前喊出賣我，對於球隊練球和季前賽採取消極態度，所以當此役傳出缺陣消息時，不少人認為這又是他和球隊施壓的手段。不過《紐約時報》記者Marc Stein在報導中澄清，Harden確實是因為右腳踝扭傷才缺陣的。火箭隨隊記者Tim MacMachon補充表示，Harden是在周五扭傷腳踝，在今天投籃練習之後，他和球隊決定不在本場比賽中上場。
火箭面對實力一般的國王，前兩節都打成平手，三節戰罷也才取得2分領先，不過第4節對手陷入將近3分半鐘的得分荒，他們靠著老將Eric Gordon打出一波9:0的攻勢，拉開比數，最終贏下比賽。除了Wall今天表現精采外，中鋒Christian Wood得到20分、15籃板的豪華數據，Gordon砍下21分，Sterling Brown得到11分。國王方面，De’Aaron Dox斬獲23分，Harrison Barnes得到19分。