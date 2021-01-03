美國會下週將認證大選 11位共和黨參議員拒絕承認拜登
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-03 09:55:44
美國國會即將在下週三（6）計算選舉人團選票、認證民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選，但共和籍參議員克魯茲（Ted Cruz）週六（2）表示，將同其他10位共和黨參議員，在6日當天投票反對認證選舉結果，並要求任命一個委員會，對選舉結果展開為期10天的緊急審核。
共和籍德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）和其他10位共和黨議員的共同聲明稱，美國的領導人必須由民主選舉產生，而選舉必須遵守憲法以及聯邦法律，因此11人計畫在1月6日對選舉結果投下反對票，拒絕承認有舞弊爭議的州的計票結果，除非展開10天的緊急審核。同時，希望審核能夠在1月20日前完成，共和黨參議員們相信，審核能夠提高民眾對選舉的信心以及下一位總統的合法性。但共和黨議員們也承認，他們的力量不太可能改變整體的選舉結果。除了德州參議員克魯茲，參與共同發表聲明的還有：威斯康辛州參議員約翰遜（Ron Johnson）、奧克拉荷馬州參議蘭福德（James Lankford）、蒙大拿州參議員戴恩斯（Steve Daines）、路易斯安那州參議員甘迺迪（John Kennedy）、田納西州參議員布雷克本（Marsha Blackburn）、印第安納州參議員布勞恩（Mike Braun）、懷俄明州參議員露米斯（Cynthia Lummis）、堪薩斯州參議員馬歇爾（Roger Marshall）、田納西州參議員哈格蒂（Bill Hagerty）及阿拉巴馬州參議員圖維爾（Tommy Tuberville）。
美國民主黨籍勞工部前部長列治（Robert Reich）在個人推特上列出11位共和黨參議員的名單，指謫這些人為「民主的敵人」。克魯茲也不甘示弱，回嗆這份所謂的「敵人名單」中有兩個重點：第一，（這些人）呼籲對選舉嚴重舞弊的指控進行公正、可信的審視，這是在捍衛我們（美國）民主的完整性；第二，大家還記得列治寫過一篇文章「民主黨人不相信民主嗎？」。克魯茲同時附上列治的文章連結還擊。