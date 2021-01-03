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美國會下週將認證大選　11位共和黨參議員拒絕承認拜登

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-03 09:55:44

克魯茲
▲11名共和黨參議員發表共同聲明，表示將會在1月6日投票反對認證大選結果，並要求任命一個委員會對選舉展開10天的審核。（圖／美聯社／達志影像）
美國國會即將在下週三（6）計算選舉人團選票、認證民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選，但共和籍參議員克魯茲（Ted Cruz）週六（2）表示，將同其他10位共和黨參議員，在6日當天投票反對認證選舉結果，並要求任命一個委員會，對選舉結果展開為期10天的緊急審核。
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共和籍德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）和其他10位共和黨議員的共同聲明稱，美國的領導人必須由民主選舉產生，而選舉必須遵守憲法以及聯邦法律，因此11人計畫在1月6日對選舉結果投下反對票，拒絕承認有舞弊爭議的州的計票結果，除非展開10天的緊急審核。同時，希望審核能夠在1月20日前完成，共和黨參議員們相信，審核能夠提高民眾對選舉的信心以及下一位總統的合法性。但共和黨議員們也承認，他們的力量不太可能改變整體的選舉結果。
除了德州參議員克魯茲，參與共同發表聲明的還有：威斯康辛州參議員約翰遜（Ron Johnson）、奧克拉荷馬州參議蘭福德（James Lankford）、蒙大拿州參議員戴恩斯（Steve Daines）、路易斯安那州參議員甘迺迪（John Kennedy）、田納西州參議員布雷克本（Marsha Blackburn）、印第安納州參議員布勞恩（Mike Braun）、懷俄明州參議員露米斯（Cynthia Lummis）、堪薩斯州參議員馬歇爾（Roger Marshall）、田納西州參議員哈格蒂（Bill Hagerty）及阿拉巴馬州參議員圖維爾（Tommy Tuberville）。

美國民主黨籍勞工部前部長列治（Robert Reich）在個人推特上列出11位共和黨參議員的名單，指謫這些人為「民主的敵人」。克魯茲也不甘示弱，回嗆這份所謂的「敵人名單」中有兩個重點：第一，（這些人）呼籲對選舉嚴重舞弊的指控進行公正、可信的審視，這是在捍衛我們（美國）民主的完整性；第二，大家還記得列治寫過一篇文章「民主黨人不相信民主嗎？」。克魯茲同時附上列治的文章連結還擊。
▲共和黨籍德州參議員克魯茲在個人推特上回應民主黨籍前勞工部長列治對11人的攻擊。（圖／翻攝自Twitter）
▲共和黨籍德州參議員克魯茲在個人推特上回應民主黨籍前勞工部長列治對11人的批評。（圖／翻攝自Twitter）
 
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