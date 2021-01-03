NBA／超過2年沒打球！Wall復出2戰砍下50分 喬丹後首人
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-03 10:23:20
休士頓火箭明星控衛「牆哥」John Wall在缺席了兩年之後，本季終於回歸，今天在對沙加緬度國王的比賽中，主將James Harden因傷缺陣，他砍下了28分、6助攻、3抄截，帶領火箭以102:94贏球，證明自己的能力仍在。另外，他也寫下了一項比肩Michael Jordan的紀錄。
火箭本季因為Harden喊出賣我而紛紛擾擾，不過球隊過去幾年季後賽強隊的骨架仍在，今天面對長年在選樂透的國王，前三節僅領先2分，不過第四節靠著老將Eric Gordon連得6分，打出一波9:0的小高潮拉開比數，最終順利贏球。本場比賽Harden不在，Wall必須扛起組織球隊攻勢的重責大任，而他也確實打出亮眼表現，全場出賽37分鐘，21投11中，得到28分、4籃板、6助攻、3抄截、2阻攻的全面數據。
Wall在2018年12月27日受傷後，就再也沒有出賽了，上一場是他睽違2年後的復出，拿到22分、9助攻，個人本季前兩戰合計砍下50分，也讓他成為繼Jordan之後首位在兩年沒有比賽後，復出的前2戰就能拿到超過50分的球員。在2017年底，Wall和巫師以4年1.7億美元提前續約，然而近3季他只為球隊出賽73場，成為「薪水小偷」的代名詞。本季離開了熟悉的華盛頓，前兩戰有了不錯的開始，是否能再次擦亮自己的招牌，許多人都在期待。