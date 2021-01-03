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紐約跨年夜時代廣場冷清　市長與夫人台上共舞挨轟

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-03 10:47:50

白思豪/紐約市/紐約時代廣場跨年/Bill De Blasio
▲2020年受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，紐約時代廣場跨年首度改為線上跨年，市長白思豪同妻子一起在台上共舞圓舞曲。（圖／翻攝自Twitter）
美國新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續延燒，其中紐約市在新年第一天（1月1日）單日新增5288例確診，至今（3）日累計逾43.6萬例、其中2萬5211例死亡。因為新冠病毒疫情，時代廣場跨年活動也首度改為線上舉行以控制人潮。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在31日跨年夜當天，與夫人麥克雷（Chirlane McCray）一同在時代廣場的舞台上跳舞，雖然看起來非常浪漫，卻也引來防疫專家及各界的批評。
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▲（圖／翻攝自Twitter）
▲紐約市長辦公室在1月1日官方推特上傳市長與夫人共舞的影片。（圖／翻攝自Twitter）
受到疫情衝擊，紐約市的著名景點，包括第五大道、百老匯以及時代廣場等，在跨年夜街上的人潮顯得非常冷清，餐廳也受到防疫政策影響禁止內用、提早歇業。但數個月以來因為疫情被迫待在家中的人們，仍然按耐不住慶祝新年到來的欲望，跨年夜當晚，紐約市警方至少取締了3場大型派對，最誇張的一場派對中有300多個人參與狂歡，嚴重違反了室內集會最多10人的防疫政策。
▲2020年紐約時代廣場跨年活動依舊噴灑大量彩紙，但是受到疫情影響，街上人潮十分冷清。（圖／美聯社／達志影像）
▲2020年紐約時代廣場跨年活動依舊噴灑大量彩紙，但是受到疫情影響，街上人潮十分冷清。（圖／美聯社／達志影像）
今年時代廣場跨年依慣例會降下倒數水晶球，但不開放一般民眾入場。在電視轉播中，紐約市長（Bill de Blasio）與妻子在台上跳著圓舞曲，兩人的身影配著燈光閃爍的背景，看起來非常浪漫。但在跨年夜前，白思豪才呼籲大眾不要外出跨年，並且派遣大量警力取締、限制人群聚集。

《福斯新聞》（Fox News）隔日報導指出，白思豪呼籲眾人待在家中度過新年，自己卻不以身作則，在舞台上大跳雙人舞的舉動引發不少人的批評。專欄作家麥凱恩（Meghan McCain）推特發文指「你（白思豪）一直以來都是現代史上最糟糕的政客之一，但是下令紐約市封城，然後在時代廣場上舉辦你的個人派對，真的是最糟糕的了。我從來沒有看過一個市長這副德性。大家都討厭你，白思豪。」川普醫療團隊幕僚成員史奈德（Jake Schneider）也諷刺「沒有人可以去時代廣場！那裡不安全！除了市長和他的老婆。」

▲紐約市長白思豪在跨年舞台上與妻子共舞的舉動，被外界批評是在舉辦私人派對。（圖／翻攝自Twitter）
▲紐約市長白思豪在跨年舞台上與妻子共舞的舉動，被外界批評是在舉辦私人派對。（圖／翻攝自Twitter）
▲川普醫療團隊成員批評，白思豪在防疫上並未以身作則。（圖／翻攝自Twitter）
▲川普醫療團隊成員批評，白思豪在防疫上並未以身作則。（圖／翻攝自Twitter）
 
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