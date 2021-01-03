紐約跨年夜時代廣場冷清　市長與夫人台上共舞挨轟

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受到疫情衝擊，紐約市的著名景點，包括第五大道、百老匯以及時代廣場等，在跨年夜街上的人潮顯得非常冷清，餐廳也受到防疫政策影響禁止內用、提早歇業。但數個月以來因為疫情被迫待在家中的人們，仍然按耐不住慶祝新年到來的欲望，跨年夜當晚，紐約市警方至少取締了3場大型派對，最誇張的一場派對中有300多個人參與狂歡，嚴重違反了室內集會最多10人的防疫政策。
今年時代廣場跨年依慣例會降下倒數水晶球，但不開放一般民眾入場。在電視轉播中，紐約市長（Bill de Blasio）與妻子在台上跳著圓舞曲，兩人的身影配著燈光閃爍的背景，看起來非常浪漫。但在跨年夜前，白思豪才呼籲大眾不要外出跨年，並且派遣大量警力取締、限制人群聚集。
《福斯新聞》（Fox News）隔日報導指出，白思豪呼籲眾人待在家中度過新年，自己卻不以身作則，在舞台上大跳雙人舞的舉動引發不少人的批評。專欄作家麥凱恩（Meghan McCain）推特發文指「你（白思豪）一直以來都是現代史上最糟糕的政客之一，但是下令紐約市封城，然後在時代廣場上舉辦你的個人派對，真的是最糟糕的了。我從來沒有看過一個市長這副德性。大家都討厭你，白思豪。」川普醫療團隊幕僚成員史奈德（Jake Schneider）也諷刺「沒有人可以去時代廣場！那裡不安全！除了市長和他的老婆。」
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