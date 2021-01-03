老公陪產檢婆婆卻酸好命！她超委屈　網一致教回「這句」

無論是已婚或未婚的妳，想必都聽過不少「婆媳不合」的例子吧！事實上，女生出嫁後，除了得適應男方家庭外，恐怕還會面臨婆媳相處問題。近日有女網友就透露，她懷孕時，老公每個月都會陪她去產檢，但婆婆卻酸她「好命！」讓她聽後既委屈又受傷，只好跟閨蜜訴苦並發文宣洩，而其他網友看後則一面倒教她回婆婆「這句話」。

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原PO在臉書《靠北婆婆2.0》中以「懷孕10個月，每個月產檢老公陪不是很正常嗎？」為題發文，她表示，自己當時懷大寶快生的前1個月，婆婆跟她說「我生兩胎都自己去產檢，不像妳這麼好命，我兒子都會陪同」，讓她聽後真的很受傷，直言「她不知道我那時宮縮多嚴重阿...我只是要騎機車去買個飯，路上一陣一陣的宮縮都只能忍。」

原PO更透露，她老公因為工作關係，時常出差，一個禮拜在家裡住不到2~3天，也沒辦法隨時幫她，加上住的地方比較偏僻，騎到目的地都至少要20分鐘以上，「只是，婆婆不幫忙顧大寶也就算了，我的孩子我自己養，但為什麼還要逼我生第二胎...」這讓她不禁嘆道「我心裡一直在想，幫你們生小孩都是應該，而我請我老公陪產檢就是好命？」



▲一名女網友透露，老公每個月都陪她去產檢，但婆婆卻酸她「好命」，讓她既委屈又受傷。（圖／翻攝自臉書《靠北婆婆2.0》）

此外，原PO也分享，自己跟閨蜜訴苦了，對方竟然叫她不要客氣，直接回婆婆「妳自己選錯老公，命不好，活該。」但她實在說不出口，便請益網友「還有什麼比較委婉的方法嗎？」





對此，不少網友紛紛留言「直接跟婆婆說，我命好啊...謝謝您把我老公教育得很好」、「跟她說：媽媽，謝謝妳把兒子教的這麼體貼，讓我擁有這麼體貼的老公」、「你可以用平淡的語氣回她，是啊！我命是好呀！還不是婆婆妳教導了個好兒子。」、「我會說『謝謝你生了一個好老公給我』，而且要不要生第二胎是夫妻倆的事。」

另還有人直言「是我直接回，生在從前年代不是你的錯，也不是她的錯，但強壓從前觀念在現在的你身上就是錯！」、「孩子是自己的...人家逼妳生第二胎妳就生？自己要有原則，不要怪別人...」「我覺得妳價值觀也很怪，什麼叫『幫你們生小孩』？生小孩是妳跟老公自己的選擇，小孩是你們的小孩，婆婆有應該要幫妳顧嗎？」（編輯：許苡晴）