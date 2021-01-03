陳水扁廣播處女秀好緊張！坦言對吳淑珍愧疚、嫁給他很衰
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-03 11:34:50｜2021-01-03 11:40:33
前總統陳水扁今（3）日以廣播主持人身份，主持微微笑廣播網「有夢上水」節目。第一次主持廣播的陳水扁坦言相當緊張，在「廣播教父」石川的帶領下，陳水扁逐漸上手，與聽眾分享自己兒時的回憶，以及與妻子吳淑珍的愛情故事。
陳水扁在今天的「有夢上水」廣播節目中提到，自幼家境貧苦，能一路唸到大學、當律師，都是用家人借錢、借高利貸的錢讀書。陳水扁回憶，當時幾乎三餐都吃地瓜籤，連想吃米都要用借的，不識字的母親在牆上寫滿阿拉伯數字，記下欠別人的債。在這樣的情況下，他根本從沒想過當總統。節目中，陳水扁也提到吳淑珍。陳水扁說，因為家境不好，導致他自卑感很重，但也追了吳淑珍好多年。窮小子與千金小姐在不顧眾人反對下結婚，岳父看他「窮到連鬼都不抓」，相當反對這們婚事，連結婚當天都擺臭臉給陳水扁看，吳淑珍當時連嫁妝都不要，收拾好行李就要跟他走，兩人根本可以算是私奔。
陳水扁說，他岳父希望吳淑珍嫁給醫生，因為岳父對念法律的人印象很差，在那個年代，認為念法律的都會碰政治，更笑吳淑珍很衰、嫁錯人，因為他的關係下半輩子都得坐輪椅，對於自己無法保護吳淑珍，陳水扁的內疚表露無遺。節目最後，陳水扁也宣告未來每個禮拜日都會主持「有夢上水」，希望聽眾能多給他批評、指教與支持。