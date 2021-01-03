快訊／再增4境外移入確診　自英德美及史瓦帝尼入境

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案811為本國籍20多歲女性，去年9月至德國就學，12月28日返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案12月31日出現喉嚨痛症狀，1月1日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2日皆獨自居家檢疫，未與他人接觸，故無匡列接觸者。
案812為本國籍60多歲男性，去年10月至美國探親，12月27日返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案12月29日至31日陸續出現全身痠痛、發燒及咳嗽症狀，1月1日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案入境班機前後二排座位旅客共7人，列居家隔離。
案813為史瓦帝尼籍30多歲男性，去年12月24日來台工作，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案12月31日出現頭痛、流鼻水及鼻塞症狀，1月1日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2日皆獨自居家檢疫，未與他人接觸，故無匡列接觸者；另為求慎重，已安排與個案同行來台的友人1人採檢，目前檢驗中。
指揮中心統計，截至目前國內累計127,453例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含125,521例排除)，其中812例確診，分別為717例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、689人解除隔離、116人住院隔離中。