影／LV等級蜜棗　甜到爆的珍蜜蜜棗　「棗」福氣

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表皮青綠的棗子，是冬季的當令果物，更是年節待客的經典水果，埔心鄉農會近年鼓勵農民種植蜜棗，利用網室、套袋與益菌栽培，棗子口感甜又脆；埔心鄉農民羅福村於8年前種蜜棗，品種有俗稱「爆漿棗」的雪蜜和甜到爆的珍蜜蜜棗，口感上相當多汁爽口，果肉質地也更細緻，相當受到消費者青睞。

▲表皮青綠的棗子，是冬季的當令果物，更是年節待客的經典水果。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.03）

埔心鄉農會總幹事張旗聞說，棗子屬於熱帶水果，台灣近十年的棗子品質，有著極大的進步，主因是引進「印度棗」品系，再經過專家的品種改良，生產出的棗子大顆氣派、甜度提升、也已經沒有澀味。

▲台灣蜜棗早已贏得「台灣青蘋果」的美號。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.03）

張旗聞表示，台灣蜜棗最常見的品種，是市面上通稱的「牛奶蜜棗」，這個品種在台灣發展最成熟，產量及品質都很不錯，早已贏得「台灣青蘋果」的美號。牛奶蜜棗因用發酵酸乳澆灌的農法而得其名，水滴型的外觀，身體圓圓頭尖尖，大大的一顆，表皮帶有翠綠光澤，十分上相。

▲雪蜜棗外型較扁圓，形狀比較接近蘋果的形狀。口感上相當多汁爽口，果肉質地也更細緻。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.03）

埔心鄉農民羅福村種植的蜜棗甜度高到14度，目前進入量產期，羅福村說，果樹受雨水和氣溫的影響，不同品種去年12月間陸續採收，到今年2月底之前都有蜜棗可吃；蜜棗好吃，著果的難度卻頗高，羅福村、黃月惠夫婦到處請教外加摸索，總算把握訣竅。

黃月惠說，蜜棗需要昆蟲授粉，每年開花季節，他們都要想辦法吸引蒼蠅幫忙授粉，然後種植2至3棵專門作為授粉的棗樹，授粉季節過後摘除花朵和砍除枝椏，只讓蜜棗與珍蜜的果樹開花結果。

▲埔心鄉農會總幹事張旗聞說，台灣近十年的棗子品質，經過專家的品種改良，生產出的棗子大顆氣派、甜度提升。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.03）

羅福村表示，田間管理很重要，肥培及灌溉，尤其是病蟲害防治，除了網室外，草生栽培也是保持肥力的方法之一。他種雪蜜棗產期從12月底到2月底，雪蜜棗外型較扁圓，形狀比較接近蘋果的形狀。口感上相當多汁爽口，果肉質地也更細緻，他把自己種植的雪蜜棗也稱為「爆漿棗」。

▲埔心鄉農民羅福村種蜜棗，品種有俗稱「爆漿棗」，相當受到消費者青睞。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.03）

埔心鄉社區發展協會理事長許增鏞稱讚同學羅福村種植的蜜棗，許增鏞說，羅福村種植的雪棗已進入採收期，產期到元月底，珍蜜蜜棗產期從元月底到2月底，雪蜜棗以往12、13度，今年14度，珍蜜蜜棗甜度上看15度，喜愛吃蜜棗的民眾要把握嚐「鮮」期。