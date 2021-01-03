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把新冠肺炎當成神！日本神秘團體東京街頭要人拿下口罩

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-03 13:04:56｜2021-01-03 13:06:09

再生之神
▲日本網友近期在東京街頭拍下宣揚不要帶口罩的「邪說」團體，在推特、台灣社群上引發熱烈討論。（圖／翻攝自Twitter@fluffykenmos）
日本新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續延燒，昨（2）日境內共通報3059例確診案例，其中814例集中於東京都內，創下星期六單日新增病例第二高的紀錄，東京都知事小池百合子與神奈川縣、埼玉縣及千葉縣知事籲請中央考慮再次發布「緊急事態宣言」。但在疫情嚴峻的同時，日本街頭卻出現神秘的團體，宣稱新冠病毒是淨化世界的「重生之神」要大家「拿下口罩、露出笑容」。
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近期一張背景為斗大的「讓開始世界重生」標語（後日本網友澄清為其他電影的宣傳海報），10多人站在日本街頭高舉「不要戴口罩」、「拒絕PCR檢測」、「戴口罩是虐待」等口號的照片，在日本推特以及台灣網路社群上流傳，引起外界關注。綜合日本媒體、社群討論，該團體疑似與日本「國民主權黨」黨魁平塚正幸有關，平塚正幸曾多次主張「新冠肺炎只是小感冒」等充滿爭議的言論，於12月23日涉嫌闖入日本醫師公會會館而被警方逮捕。
▲（圖／翻攝自Twitter@fluffykenmos）
▲日本街頭出現疑似邪教團體般的人群，呼籲大家不要戴口罩。（圖／翻攝自Twitter@fluffykenmos）
推特上，日本網友最早貼出的照片看不清楚「國民主權黨」相關的字樣，但可以看到「Stop PCR！」、「口罩很危險」等等呼籲人們不要遵守政府防疫政策的標語，日本網友稱經過時還可以聽到他們大喊「脫下口罩並微笑吧！」就像是某種邪教團體一樣；另一張照片可見清楚的「國民主權黨」旗幟，還有平塚正幸的名字，網友表示是在晚上搭車時，經過東京澀谷Scramble Square所見，這些人都沒有配戴口罩，真是令人擔心。

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲網友分享自己在鬧區澀谷遇到國民主權黨的支持者。（圖／翻攝自Twitter）
日本媒體報導，平塚正幸的行為對當局防疫來說確實是個「頭痛的問題」，他多次呼籲大家不要戴口罩、淡化新冠肺炎的嚴重性，並且多次開設YouTube宣揚自己的謬論、每天都會到街頭上宣傳，還自稱是「革命家」，繼闖入醫師公會會館後，平塚正幸12月24日因為搭乘地鐵未配戴口罩再次被逮捕。報導認為，平塚正幸的目的是以極端的言論吸引民眾、增加曝光度為選舉做打算。

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲「新冠肺炎」相關的搜索詞在日本推特上排名飆升，而且都和平塚正幸的「邪說」有關。（圖／翻攝自Twitter）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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