把新冠肺炎當成神！日本神秘團體東京街頭要人拿下口罩

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推特上，日本網友最早貼出的照片看不清楚「國民主權黨」相關的字樣，但可以看到「Stop PCR！」、「口罩很危險」等等呼籲人們不要遵守政府防疫政策的標語，日本網友稱經過時還可以聽到他們大喊「脫下口罩並微笑吧！」就像是某種邪教團體一樣；另一張照片可見清楚的「國民主權黨」旗幟，還有平塚正幸的名字，網友表示是在晚上搭車時，經過東京澀谷Scramble Square所見，這些人都沒有配戴口罩，真是令人擔心。
日本媒體報導，平塚正幸的行為對當局防疫來說確實是個「頭痛的問題」，他多次呼籲大家不要戴口罩、淡化新冠肺炎的嚴重性，並且多次開設YouTube宣揚自己的謬論、每天都會到街頭上宣傳，還自稱是「革命家」，繼闖入醫師公會會館後，平塚正幸12月24日因為搭乘地鐵未配戴口罩再次被逮捕。報導認為，平塚正幸的目的是以極端的言論吸引民眾、增加曝光度為選舉做打算。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。