名家論壇》阿術克斯／萊豬管理難不倒蘇貞昌

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首先，是源頭管理。
要讓下游的市場能夠如實標示，就一定要從源頭就有透明資訊，才知道豬從哪裡來，向哪裡去。所以蘇貞昌內閣把查驗重心放在這裡是對的，過去對於進口豬肉的查驗，是採取抽查方式，新制度則是改為逐批查驗。沒錯，就是要逐批查驗，才能做到滴水不漏！
所以接下來要檢視的就是，政府有沒有每天發布正確資訊，有沒有公布台灣豬當天屠宰量、各國進口豬數量，以及檢驗結果是否含有萊劑，含萊劑的豬肉又是去向如何。也唯有從源頭就逐批查驗，才能夠請進口肉商出貨時，連同產地貼紙一起出到通路，確保從量販店到市場小攤販，都能落實自主標示豬肉產地國，這也才真正做到讓人民安心，讓人民自由選擇。
第二個關鍵點，市場如實標示。
前面的源頭做好了，所有商家的市場標示也沒有理由偷雞摸狗，所以只要標示不實，就是重罰，未標示原產地處3萬元以上300萬元以下罰鍰，標示不實則處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。絕不寬貸。
所以，現在各地方政府要做的事情，不是訂下零檢出的反智規定，是務必要在食安法規下進行嚴格稽查，展現地方政府的公權力跟執行力，才是現在要做的事情！
最後第三個關鍵點，給孩子吃最好的台灣豬。
要再強調一次，萊豬不是食安問題，萊豬是自由市場問題，而台灣豬肉品質優良，絕非萊豬可以比擬，所以當然要給孩子吃最好的，而這也是給予台灣豬農最大的肯定。因此，根據教育部的中小學營養午餐採購契約範本內容，學校應該要一律採用國內豬肉、牛肉，若廠商食材用萊豬，即終止契約。接下來就是要嚴格執行，做好溯源的管理跟稽查，同樣絕不寬貸。
總得來說，就以上這三個關鍵點，蘇貞昌內閣要做到滴水不漏，絕對不是太困難的事，蘇貞昌內閣從非洲豬瘟，到武漢肺炎，這兩場戰役是真正會把台灣產業跟台灣社會帶入死亡山谷，蘇貞昌都能成功擋住，打下勝仗，對於萊豬的管理，實在沒有做不好的理由，當然這不是一件容易的事情，螺絲更是不能有鬆懈的一天。
●作者：阿術克斯／資深國會幕僚
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