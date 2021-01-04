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名家論壇》阿術克斯／萊豬管理難不倒蘇貞昌

文/阿術克斯

2021-01-04 08:00:00

▲蘇貞昌內閣近來頻頻出包，負面聲量激增。（圖／記者呂炯昌攝）
▲1月1日起政府宣布開放含萊克多巴胺的美國豬肉（萊豬）進口，對行政院長蘇貞昌來說做好源頭、標示管理將是主要考驗。（圖／NOWnews資料照／記者呂炯昌攝）
台灣開放進口萊豬，站在國際貿易戰略考量，實在沒有迴避的空間，勢必要走這一棋，而在有國際標準規範下，其實萊豬並不是食安問題，萊豬是自由市場問題，也就是國人支持政府拚貿易，政府就要負責給國人有選擇吃什麼豬肉的權利。只是很奇怪的是，在野黨一直搞不懂這一點，始終把戰場放在食安，而不好好檢視市場管理，當然在野黨頭腦也是很清楚啦，行政快狠準是蘇貞昌的強項，恐怕很難從這得分。
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嚴格來說，進口萊豬管理是對政府行政能力的一大考驗，其中有三大關鍵點是政府要負責做好的，做不好也別想繼續開放了，甚至要講，假如做不好的話，就必須要立即停止進口萊豬。
首先，是源頭管理。

要讓下游的市場能夠如實標示，就一定要從源頭就有透明資訊，才知道豬從哪裡來，向哪裡去。所以蘇貞昌內閣把查驗重心放在這裡是對的，過去對於進口豬肉的查驗，是採取抽查方式，新制度則是改為逐批查驗。沒錯，就是要逐批查驗，才能做到滴水不漏！

所以接下來要檢視的就是，政府有沒有每天發布正確資訊，有沒有公布台灣豬當天屠宰量、各國進口豬數量，以及檢驗結果是否含有萊劑，含萊劑的豬肉又是去向如何。也唯有從源頭就逐批查驗，才能夠請進口肉商出貨時，連同產地貼紙一起出到通路，確保從量販店到市場小攤販，都能落實自主標示豬肉產地國，這也才真正做到讓人民安心，讓人民自由選擇。

第二個關鍵點，市場如實標示。

前面的源頭做好了，所有商家的市場標示也沒有理由偷雞摸狗，所以只要標示不實，就是重罰，未標示原產地處3萬元以上300萬元以下罰鍰，標示不實則處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。絕不寬貸。

所以，現在各地方政府要做的事情，不是訂下零檢出的反智規定，是務必要在食安法規下進行嚴格稽查，展現地方政府的公權力跟執行力，才是現在要做的事情！

最後第三個關鍵點，給孩子吃最好的台灣豬。

要再強調一次，萊豬不是食安問題，萊豬是自由市場問題，而台灣豬肉品質優良，絕非萊豬可以比擬，所以當然要給孩子吃最好的，而這也是給予台灣豬農最大的肯定。因此，根據教育部的中小學營養午餐採購契約範本內容，學校應該要一律採用國內豬肉、牛肉，若廠商食材用萊豬，即終止契約。接下來就是要嚴格執行，做好溯源的管理跟稽查，同樣絕不寬貸。

總得來說，就以上這三個關鍵點，蘇貞昌內閣要做到滴水不漏，絕對不是太困難的事，蘇貞昌內閣從非洲豬瘟，到武漢肺炎，這兩場戰役是真正會把台灣產業跟台灣社會帶入死亡山谷，蘇貞昌都能成功擋住，打下勝仗，對於萊豬的管理，實在沒有做不好的理由，當然這不是一件容易的事情，螺絲更是不能有鬆懈的一天。

●作者：阿術克斯／資深國會幕僚

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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