李彥秀批蔡英文「三寶治國」　健保、勞保、國保竟齊漲

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以下是李彥秀透過臉書完整闡述她對蔡政府挑今年起「三保齊漲」的看法：
《天冷心更寒》
當一月一日民眾還在祈願新的一年，疫情遠離以及不要吃萊豬的同時，與民生息息相關的「三保」健保、勞保、國保，卻已是「三寶治國，三保齊漲」。
在蔡英文、蘇貞昌以及陳時中獨斷獨行下，從一月一日起，健保費率由現行4.69%提高至5.17%、勞保費率由現行11%調升至11.5%、國民年金保險費率由現行9%調升至9.5%。
在健保的部分，一個月入5.3萬元的4口之家，一年將增加健保支出高達3,605元，健保的部分，影響層面為2,350萬人。
勞保的部分，若夫妻薪資水準為4.58萬的小家庭，一年將多付出1,104元，雇主將多付出3,840元（兩人），勞保的部分，影響層面為1,050萬人。
國保的部分，沒有固定薪資收入的民眾，一人一年最多將支出660元，若家中有兩位退休的長者，加上一位家管的親人，一年的負擔將增加1,980元，國保的部分，影響層面為302萬人。
不論健保、勞保、國保都涉及人民的基本健康需求以及退休生活的保障，健全的財務結構以及永續經營，都是第一要務；三保費率不是不能檢討，不是不能調漲，關鍵在「時機」。
民進黨立院團幹事長鄭運鵬表示，健保早在2018年時就該調漲，現已因為各種因素延遲到2021年，「批評健保漲價就是民粹至上」；其實真正的關鍵是，「民進黨三寶無腦治國，視黎民百姓如芻狗」。
現在新冠肺炎變種疫情肆虐全球，中小企業主苦撐待變，此時此刻，無異是對2,350萬人「落井下石」。鄭運鵬說的好，如果2018年就應該調漲，那為什麼三年前不調漲？卻要現在三保齊漲？
原因只有一個，2018年當時全國最大黨是「討厭民進黨」，蔡英文政府搖搖欲墜，民進黨政府不敢輕舉妄動，只能裝模作樣「謙卑、謙卑、再謙卑」。
蔡英文最喜歡說的一句話「時空環境背景不同了」。民進黨利用仇中、疫情以及大內宣，在2020年再次取得完全執政，當然不需要再演了，萊豬、三保齊漲、出版審查、全民監控、政治分贓、全面掌控司法監察與獨立機關一次出籠，後面還有核食虎視眈眈，說穿了，就是「看台灣人民沒有」「我就是817啊！不然你是想怎樣？」
完全執政完全傲慢、一人獨裁一黨專制、人前笑臉人後捅刀，8月28日全民公投反萊豬、全民嗆聲要民主，讓我們一同推倒民進黨獨裁的那堵高牆。