殺人牛仔褲！知名「快時尚品牌」超邪惡？網紅慘死褲下
記者翁新涵/綜合報導
2021-01-03 22:00:00
恐怖片中殺人兇手千百種，只要觀眾想得到，就算是輪胎、沙發、床、除草機等物品，都可以對人類造成威脅，現在就連牛仔居然也可以變成殺人狂魔，同時還在網路上引發熱議：「一部關於牛仔褲的電影有啥好看的？」結果電影《牛宰褲》做到了。
製片艾莎柯哈特日前接受媒體專訪時，被問到《牛宰褲》的創作緣由時坦言，《牛宰褲》一開始只是部單純以牛仔褲為主題的高校恐怖電影，從未想過在片中加入社會議題，直到過去曾在GAP工作過的編劇派翠西亞，建議可將故事背景加入快時尚的設定，《牛宰褲》的故事才開始成形。艾莎柯哈特更進一步透露，她和派翠西亞參考了優衣庫UNIQLO、ZARA、Apple等知名連鎖企業的形象，對她來說這些大企業就是種邪惡的存在，殺人牛仔褲正是諷刺快時尚和消費主義的象徵。
預告片中，一家快時尚服飾店的店員們，正徹夜為牛仔褲系列新品上架做準備，然而其中一條牛仔褲竟活了起來，並打算將所有店員趕盡殺絕，倖存的店員只能靠著這條牛仔褲，喜歡寶萊塢音樂以及額頭有眉心點這兩樣線索，去抽絲剝繭出牛仔褲大開殺戒的真相，至於真相如何，就得讓觀眾親自進場發掘了。