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流亡港人信用卡遭取消　前議員批香港匯豐如「強盜」

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-03 14:22:22｜2021-01-03 14:58:46

許智峯 Ted Hui Chi Fung
▲前立法會議員許智峯昨（2）日在個人臉書（Facebook）發文，批評香港匯豐銀行單方面取消其一家人信用卡的做法如同強盜。（圖／翻攝自許智峯 Ted Hui Chi Fung臉書）
香港自2019年反修例（反送中）時局動盪至今，不少香港前議員、民主派人士紛紛宣布流亡海外，前立法會議員許智峯昨（2）日在個人臉書（Facebook）發文，指自身與家人持有的滙豐銀行（HSBC）信用卡，被單方面取消，帳戶內餘額也遭到侵吞，許智峯批評，老牌銀行在政權底下變得醜陋、墮落。
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香港前立法會議員許智峯2020年12月5日從丹麥搭機抵達英國倫敦，正式宣佈與家人流亡海外，同時證實全家人的銀行帳戶（涉及至少3間銀行、5個帳戶）以及自身至少上百萬港元的畢生積蓄都遭到凍結。
昨（2）日許智峯發文表示，匯豐銀行因「商業決定」單方面取消了他與家人的信用卡，並侵吞餘額。他向匯豐銀行詢問，對方回應信用卡內卡數欠款會從戶口中扣除；相反，若有結餘，則未必可以將款項退回，需要再打電話諮詢「看銀行可如何處理」。許智峯提出嚴正要求，匯豐公開交代事件、監管機構作出調查，否則將考慮其他國際上的跟進行動。

▲（圖／翻攝自臉書）
▲香港前立法會議員批評匯豐銀行「行為如強盜」。（圖／翻攝自臉書）
許智峯表示，自己在全世界其他銀行也可申請信用卡，被取消匯豐銀行一張卡並未造成太大的影響，但值得注意的是這項決定後的政治因素，以及對香港金融環境的影響。許智峯表示，港府的公開說詞，警方從來沒有要求匯豐取消他及家人的信用卡戶口。取消信用卡的決定，是匯豐自己的政治考慮、政治決定，旨在協助政權打擊反對聲音，做法完全無法律基礎。

許智峯一家人過去在買房、還房貸以及信用表現上都十分良好，且帳戶盈餘比欠款多，匯豐現在非法侵佔毫無法律依據，且一個與信貸無關的 「商業決定」下，銀行竟隨意取消客戶的信用卡，侵吞資產，行為猶如強盜。匯豐銀行此決定，反映香港商界在《港區國安法》下對政權的依附及順從，未來大眾可關注老牌銀行如何「攬炒」香港銀行金融體系。
滙豐發言人後回應香港媒體表示，銀行方重申不能評論相關帳戶的事宜。無論在哪個市場營運，包括這個案的處理，銀行都必須符合當地的法律法規。有關個案的情況請向相關執法機構查詢。
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