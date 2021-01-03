流亡港人信用卡遭取消　前議員批香港匯豐如「強盜」

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昨（2）日許智峯發文表示，匯豐銀行因「商業決定」單方面取消了他與家人的信用卡，並侵吞餘額。他向匯豐銀行詢問，對方回應信用卡內卡數欠款會從戶口中扣除；相反，若有結餘，則未必可以將款項退回，需要再打電話諮詢「看銀行可如何處理」。許智峯提出嚴正要求，匯豐公開交代事件、監管機構作出調查，否則將考慮其他國際上的跟進行動。
許智峯表示，自己在全世界其他銀行也可申請信用卡，被取消匯豐銀行一張卡並未造成太大的影響，但值得注意的是這項決定後的政治因素，以及對香港金融環境的影響。許智峯表示，港府的公開說詞，警方從來沒有要求匯豐取消他及家人的信用卡戶口。取消信用卡的決定，是匯豐自己的政治考慮、政治決定，旨在協助政權打擊反對聲音，做法完全無法律基礎。
許智峯一家人過去在買房、還房貸以及信用表現上都十分良好，且帳戶盈餘比欠款多，匯豐現在非法侵佔毫無法律依據，且一個與信貸無關的 「商業決定」下，銀行竟隨意取消客戶的信用卡，侵吞資產，行為猶如強盜。匯豐銀行此決定，反映香港商界在《港區國安法》下對政權的依附及順從，未來大眾可關注老牌銀行如何「攬炒」香港銀行金融體系。
滙豐發言人後回應香港媒體表示，銀行方重申不能評論相關帳戶的事宜。無論在哪個市場營運，包括這個案的處理，銀行都必須符合當地的法律法規。有關個案的情況請向相關執法機構查詢。