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寒冬送暖　南屯愛心廚房助弱勢免費用餐

記者柳榮俊/台中報導

2021-01-03 14:31:19

寒冬送暖　南屯愛心廚房助弱勢免費用餐
▲正德慈善基金會台中南屯愛心廚房啓用。(圖／社會局提供2021.1.3)
正德慈善基金會台中南屯愛心廚房，將於1月4日起正式開放，台中市政府社會局長彭懷真表示，感謝各界善心人士貢獻付出，投入公益，促成台中設立愛心廚房，讓寒冬中更見人心溫暖。他也期許政府結合民間力量照顧弱勢，提供需要幫助的民眾溫飽，讓社會更溫暖。
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社會局表示，正德慈善基金會成立於1986年，有感於台灣各地仍有不少三餐不繼的家庭，在全國各地廣設愛心廚房，108年用餐人次達67萬6,398人。台中南屯愛心廚房是正德慈善基金會全國第21家愛心廚房，1月4日正式開放後，週一到週五上午11時30分到下午1時，以及下午5時30分到下午7時供應素食午餐和晚餐；週六不供餐，提供饅頭、麵包、飲料。愛心廚房開放所有民眾用餐，低收入戶和街友免費，一般民眾可隨意捐助餐費。

 

社會局指出，除了民間團體成立愛心廚房，台中市政府的愛心食物銀行，長期提供主食（米、麵食類）、罐頭食品、調味料、沙拉油等基本民生食物物資，依受助家戶人口分配，固定於每月最後一個週六發放，每戶一次可領取一期（半年）份物資。現有大里、豐原及沙鹿3家食物銀行實體店面，另有34處發放站、15家聯盟店、7處食材交流平台，每月提供約2400戶物資援助。

 
此外，近日氣溫持續下探，社會局已啟動低溫關懷服務，氣溫12度以下開設「社會救助站-6號合作社」，作為街友臨時避寒處所。社會局和台中市街友關懷協會等單位，至街頭發放保暖物資、熱食和口罩，並邀請台中醫院醫師為街友檢查身體。社會局設有專門小組持續不斷關懷，提醒街友做好保暖，注意身體狀況，平安度過嚴峻的寒冬。
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