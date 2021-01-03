北市就服處：申請失業給付 2020年大增4成
記者張志康/綜合報導
2021-01-03 14:32:12
台北市就業服務處今（3）日表示，受到新冠肺炎疫情影響，2020年截至11月止，求職人數創6年新高外，申請失業給付的人數也較2019年同期大增4成。
就服處表示，依近年失業率來看，台北市失業人口最多的是2017年的5.2萬人，失業率達3.9%。到了2019年，失業人口為5萬人、失業率降回3.7%。但2020年上半年的失業人口便增至5.1萬人，失業率也增至3.8%，由於下半年統計資料尚未出爐，預計2020年整年失業率也將較往來高。另一方面，就業服務處也指出，北市2015年求職就業人數共2萬3656人、2016年2萬9646人、2017年3萬2661人、2018年3萬3106人、2019年3萬6972人，但2020年1至11月就達3萬8124人，創6年最高。
此外，2020年截至11月止，台北市申請失業給付人數達2萬3218人，較2019年同期增加約4成。就業服務處指出，新的一年到來，北市持續提供就業機會，例如今年3月13日將在圓山花博公園爭艷館舉行「Okwork學而實習之職場體驗實習x就業博覽會」。