東京請求發布「緊急狀態」！日本政府考量2大原因未同意
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-03 14:54:56
日本新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續延燒，昨（2）日境內新增3059例確診案例，其中814例集中於東京都內，創下星期六單日新增病例第二高的紀錄，與東京都鄰近的神奈川縣（382例）、埼玉縣（213例）及千葉縣（236例）新增確診人數也居高不下。東京都知事小池百合子與神奈川縣、埼玉縣及千葉縣知事籲請中央考慮再次發布「緊急事態宣言」（緊急狀態），但中央政府對宣言防疫效力信心不大，又擔憂會對經濟造成衝擊，比起發布緊急狀態更有意修法增加罰則。
綜合日本媒體報導，東京都知事小池百合子、神奈川縣知事黑岩祐治、埼玉縣知事大野元裕、千葉縣知事森田健作於當地時間週六（2），與經濟再生擔當大臣西村康稔，就再次發布「緊急事態宣言」一事會談超過3小時。但日本中央質疑緊急狀態的防疫功效，以及擔憂可能帶來的經濟衝擊，因此西村康稔態度謹慎，僅回應將會聽取專家意見再做修正。根據《NHK》，為減緩疫情擴散，西村康稔考慮要求地方配合防疫措施，縮短店家營業時間從晚間10點提早至8點結束營業，東京都方面則是必須強化減少人潮的措施。政府內部人士指，中央對於地方的防疫政策有所不滿，批評「（東京）都什麼都不做，就算宣布緊急狀態，情況也不會改變。」
日本媒體形容首相與知事間的防疫存在「溫度差」，首相菅義偉12月20日的全國民調支持度僅39%，近8成（79%）的受訪者認為，政府太晚停止振興國內觀光業的「Go To Travel」方案；7成的民眾認為菅義偉在防疫上未展現應有的領導力。若是中央答應東京都知事等人的緊急狀態請求，等於間接承認中央防疫政策失敗，對菅義偉來說又是一次打擊。
但防疫問題迫在眉睫，宣布緊急狀態仍須修法確保防疫政策落實，日本國會已預定在1月18日召開會議，推動特別措施法修法，增修罰則針對不配合縮短營業時間、暫停營業等防疫措施的店家，期望在1月底完成修法。
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