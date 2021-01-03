1女自台灣入境越南確診！莊人祥：越方還未回覆需再了解
記者顏真真/台北報導
2021-01-03 15:02:52
台灣再傳病毒輸出！越南2日晚間公布新增8例新冠肺炎境外移入確診病例，其中1例是從台灣入境。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（3）日表示，昨晚知道後就立即與越方聯繫，但目前還沒有收到回覆，即便明日回覆，也還需要一點時間了解，還要做些疫調，周三會再進行說明。
據了解，這名來自台灣的確診病例年約34歲女性，去年12月30日從台灣搭機抵達越南，1日的檢測結果呈陽性反應，隨即接受隔離治療。另外，越南當地也已有英國新冠變異病毒入侵，在2日發現首例從變異新冠病毒感染者，是2020年12月20日從英國倫敦搭機返回越南的患者，目前已集中隔離並治療。不過，對於台灣再傳病毒輸出確診病例，莊人祥今日在記者會上指出，從昨晚知道後，就立即與越方聯繫，但至目前為止，越方還沒有回覆。
莊人祥還說，指揮中心收到這類案例時，通常都固定在周三說明，大家都知道台灣的媒體及指揮中心都很勤勞，會隨時接聽電話，但越南方面可能不是這樣，而且即便明天越方給答案，也需要一些時間了解，還要做些疫調。
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