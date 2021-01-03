天外稀客？哈佛天文系主任：外星文明早在2017年造訪

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被命名為Oumuamua的外星物體，是觀測史上第一個在太陽系內被偵測到的外來星際物體，並且在夏威夷觀測站首次被觀測到。根據《太陽報》及《紐約郵報》報導，2017年9月6日，Oumuamua從距離地球25光年的織女星方向進入太陽系，9月9日是它最靠近太陽的時候，之後Oumuamua以時速9.5萬公里掠過金星，並在10月7日飛越地球，迅速向天馬座移動。
Oumuamua神秘之處，在於科學家們使用太空望遠鏡觀測它十一天，收集到了不少和其他彗星或行星體大異其趣的數據。首先是這個物體的尺寸比：科學家們藉由觀測它自轉的速率，推斷其長度至少是寬度的5至10倍，這樣的尺寸在太空中其他的小行星及彗星體上非常少見。另外，「Oumuamua非常的亮」，艾維勒布在書中寫道，「其反射率至少是典型太陽系小行星或彗星的10倍，表示它的表面應該看起來就像是金屬一樣」。
Oumuamua的移動方式，是讓艾維勒布提出其論述的關鍵證據。艾維勒布指出，基本上若物體是依照太陽引力決定其軌跡，那麼在物體靠近太陽時會大幅度加快其速度，等到越過太陽後，物體的速度便會逐漸降低，然而，Oumuamua離開太陽時，竟然有加速跡象，這表示它的軌跡不只受到太陽引力影響，還具有某種推力。
科學家們曾以彗星來解釋Oumuamua的異常移動方式，因為當彗星接近太陽時，就會因為熱度釋放出曾經凍結的氣體，達到類似火箭推進、加速的作用。不過，若發生這種現象的話，彗星就會出現長長的彗尾，但Oumuamua完全沒有這種跡象。2018年，艾維勒布與另一名天文學家Shmuel Bialy曾出版論文《太陽輻射壓解釋 Oumuamua 的特殊加速度》（Could Solar Radiation Pressure Explain ‘Oumuamua’s Peculiar Acceleration），論文中就此推論，Oumuamua是一種外星文明生產出的太陽帆，類似於浮筒，而非一般的行星體，只是已經被廢棄成為殘骸。
艾維勒布認為，這是探索外星文明的重要證據。當然，天文學界並非所有人都認同勒布的推測，國際太空科學研究所（International Space Science Institute）2019年發表在《自然·天文學》（Nature Astronomy）期刊的論文，就強調勒布的假設尚無足以令人信服的證據。
艾維勒布比喻，「假如一個史前人類看見手機會說什麼？因為他過去眼中僅見石頭，看到手機時也只會堅稱這是另一顆小石子。」