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P聯盟／塔克42分無用！施晉堯砍22分　率領航猿主場止敗

記者黃建霖/桃園報導

2021-01-03 17:07:05｜2021-01-03 17:23:47

P. League+新職籃聯盟桃園領航猿，施晉堯今天攻下全隊次高22分
▲P. League+新職籃聯盟桃園領航猿，施晉堯今天攻下全隊次高22分。（圖／P. League+提供）
今天是桃園領航猿在主場桃園巨蛋體育館的賽季首戰，面對目前一勝難求的夢想家，雙方上次在彰化交手由領航猿贏球，今天他們又靠著本土鋒線施晉堯在決勝節砍下16分、全場22分的出色表現下，在本場大部分時間都處於落後的情況下，終場以104:100逆轉贏球。
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前兩戰外線手感不佳的塔克，今天在客場開賽連續飆進2顆三分球，幫助球隊打出12:4的攻勢，雖然領航猿在施晉堯、林耀宗和陳靖寰等本土球員的發揮下，慢慢找到自己的進攻節奏，不過塔克今天首節火力實在太凶猛，單節打進6球、轟下15分，幫助夢想家以29:23領先。
次節夢想家的三分砲火沒有停息，本土射手吳松蔚也在放冷箭，雙方分差一度來到雙位數，但領航猿在中鋒傑克的活躍表現，以及張耕育和陳冠全的兩顆三分命中後，一度追到只落後1分。不過塔克一上來又飆進三分，止住了失血，半場打完客隊還是以49:47領先。

易籃再戰後，領航猿靠著罰球以及戴維斯的灌籃打出8:0的攻勢，一口氣超前比分，不過夢想家也很快在楊敬敏的「三分打」及塔克投進三分球後追平比分。夢想家靠著杰倫投進壓哨球，三節戰罷以71:70領先1分。

過去幾場領航猿末節都有得分過於依賴洋將的問題，不過今天施晉堯站了出來，連續飆進3顆三分球，點燃球隊氣勢，讓球隊一口氣逆轉戰局，取得6分領先。

不過塔克之後再次站了出來，個人連得7分，讓夢想家得以緊咬比數，之後戴維斯和陳冠全連續在籃下打進，讓領航員在讀秒時刻，取得2分領先，之後施晉堯空切得手，為球隊補上鎖定勝利的2分。

本季前兩戰在彰化表現略顯低迷的塔克，今天終於找回三分手感，總計20投10中得到全場最高的42分，另外還有11 籃板；杰倫則是拿到16分、12籃板的「雙十」表現，楊敬敏斬獲12分。
領航猿以傑克的27分、11籃板最佳，本場比賽的大英雄施晉堯三分球14投6中，攻下22分、7助攻、4籃板，沃倫繳出8分、11助攻、9籃板的全面數據。
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