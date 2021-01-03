P聯盟／塔克42分無用！施晉堯砍22分　率領航猿主場止敗

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次節夢想家的三分砲火沒有停息，本土射手吳松蔚也在放冷箭，雙方分差一度來到雙位數，但領航猿在中鋒傑克的活躍表現，以及張耕育和陳冠全的兩顆三分命中後，一度追到只落後1分。不過塔克一上來又飆進三分，止住了失血，半場打完客隊還是以49:47領先。
易籃再戰後，領航猿靠著罰球以及戴維斯的灌籃打出8:0的攻勢，一口氣超前比分，不過夢想家也很快在楊敬敏的「三分打」及塔克投進三分球後追平比分。夢想家靠著杰倫投進壓哨球，三節戰罷以71:70領先1分。
過去幾場領航猿末節都有得分過於依賴洋將的問題，不過今天施晉堯站了出來，連續飆進3顆三分球，點燃球隊氣勢，讓球隊一口氣逆轉戰局，取得6分領先。
不過塔克之後再次站了出來，個人連得7分，讓夢想家得以緊咬比數，之後戴維斯和陳冠全連續在籃下打進，讓領航員在讀秒時刻，取得2分領先，之後施晉堯空切得手，為球隊補上鎖定勝利的2分。
本季前兩戰在彰化表現略顯低迷的塔克，今天終於找回三分手感，總計20投10中得到全場最高的42分，另外還有11 籃板；杰倫則是拿到16分、12籃板的「雙十」表現，楊敬敏斬獲12分。
領航猿以傑克的27分、11籃板最佳，本場比賽的大英雄施晉堯三分球14投6中，攻下22分、7助攻、4籃板，沃倫繳出8分、11助攻、9籃板的全面數據。