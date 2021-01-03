獨／未列疫苗優先施打　機師怨：只關我們得不到尊重保護

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不過，國籍航空資深機師受訪時指出，依照目前公布接種優先順序，第一優先醫事人員，這完全沒話講，估計有33萬人，第二順位則是中央及地方政府防疫人員，包含機場CIQS人員，估計這族群約有14萬人，再來則維持社會必要人員及軍警人員等。但他覺得正常邏輯來講，國際線機組人員更容接觸到可能染疫的人，不是因自私想搶先，更不是不管別人死活，只是想讓大家知道機組人員面臨的風險也很高，尤其現在陷入不停的居家隔離及自主健康管理輪迴中，「是不是也要給我們相對應的保障」，列入優先施打對象，至少與第二優先的中央及地方防疫人員包括機場CIQS人員一樣。
他更以已開始施打疫苗的中國大陸為例，交通運輸人員都列首批接種對象，包括航空業的飛行員、空服員及大眾運輸工具人員，他也希望台灣也能把機組人員列入優先施打對象，「讓我們出去安心，社會大眾也安心」，而且根據他估算，中華航空、長榮航空及星宇航空，國際線機組人員估計加起來不到1萬人，基本上對優先排序沒有很大影響。
這名資深機師更替機組人員抱不平，「我們現在很可憐，處境很艱難，說什麼都不對，防疫最重要完全同意，絕大部分99.9%的人都很守規定」。他表示，紐籍機師成台灣防疫破口，導致守規矩的人都受影響，現在機組人員內心的憤怒，身心受到的壓力非常大，「只有關我們，該得到尊重及保護都沒有」，列入首批疫苗施打是大家共同心聲，並希望就國民角度，也能得到公平對待。
這名資深機師還指出，現在大家都很努力配合防疫，不能把這「老鼠屎」套在所有人身上，大家很怨這一點，「身心俱疲非常嚴重」，防疫很重要，飛安也很重要，有心理及身體健康的飛行員才有好的飛安，這點他們（指揮中心）真的必須思考這問題，已是滿嚴重要的。
對於機組人員未納入疫苗優先施打對象，指揮中心發言人莊人祥今日回應表示，有關機組員這塊要再確認是否為優先接種對象，另一個做法是自願付費施打，這兩個部分都可以討論，在有疫苗之前，這些議題都可再討論。