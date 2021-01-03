郭采潔陷輿論風暴！「神奇咒語」讓她停止哭泣

郭采潔在出道13年之際，給了自己一份大禮，推出全新數位電子專輯《Vol.13-1986數羊》，首支主打歌《NaKuNa》是日文「泣くな」的讀音，意即「不要哭」的意思，郭采潔說：「這是一句安慰人心的話，也是化解悲傷情緒的神奇咒語！」

我是廣告 請繼續往下閱讀

原來，創作這首單曲時，她正在經歷一場娛樂風暴的情緒黑洞，失眠、焦慮、悲傷，成群結隊襲來，而她每天就只能與披薩和日本綜藝節目《雙層公寓》作伴，當在悲傷流淚的時候，電視裡突然傳來了一聲“泣くな”（不要哭），是一位嘉賓安慰另一位嘉賓時說了這句話。

▲▼郭采潔推出全新數位電子專輯《Vol.13-1986數羊》。（圖／NCR 遊牧城市）

而當時的郭采潔，正像很多美國電影裡的女主角，哭著坐在電視機前看電視，機械式地往嘴裡塞披薩，她說：「我才知道，原來心情不好真的會想要吃披薩。」但一聲“泣くな”，也讓郭采潔破碎的心，無意間被這聲安撫人心的魔法治癒，於是她擦乾眼淚，同時也寫好了這首歌。

郭采潔非常珍視這次回歸，從籌備之初，就經常在社群發布自己新專輯的相關內容，有時是一段旋律，或者一則「手工影片」，之所以叫「手工」，全因從靈感、創意、拍攝到剪接，她都親自操刀，百分百用她手機的app製作而成。儘管影片只有數分鐘，但可能花費她熬夜一整晚，但她樂此不疲，「每經歷一個角色，都是一次抽絲剝繭，都能讓這個交集再擴大一點兒。」