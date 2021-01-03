三倍券助攻 蔡英文：零售餐飲營業額創歷年同月新高！
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-03 17:31:37
總統蔡英文今（3）日出席「國際青年商會中華民國總會第69屆總會長暨理監事宣誓就職典禮」時提到，台灣經濟逆勢成長，在三倍券的助攻下，零售、餐飲業營業額更是創下歷年同月最高紀錄。蔡英文也期盼青商會能發揮影響力，持續將業界心聲反映給政府、提供好點子給政府，讓政府的施政可以更周全，一起克服更多挑戰。
蔡英文在「國際青年商會中華民國總會第69屆總會長暨理監事宣誓就職典禮」致詞時表示，去年8月，三倍券剛上路不久，她趁著青商會到總統府拜訪，特別拜託青商會一起來振興經濟。後來，花三倍券成了台灣的「全民運動」。上個月，許多賣場和業者還推出 晚鳥優惠，就是要在三倍券到期前，搶最後一波的商機。蔡英文進一步指出，有三倍券的助攻，在過去半年來，台灣的內需經濟，從疫情的影響中恢復動能，大家都有目共睹。像是零售業和餐飲業的營業額，在去年的7到11月，都創下歷年同月新高。在全球經濟衰退之下，台灣經濟是逆勢成長。在元旦連假前，台股封關也創新高，全年漲幅達到22.8%。
另外，根據到去年11月的統計，外銷訂單更是連續9個月正成長。過去這段時間，台灣製造業迎來接單大爆發。除了電子業的接單雙位數成長外，金屬、機械等傳統產業的接單也逐步回溫，增幅也普遍擴大。這些都代表了「台灣製造」、「台灣品牌」，實實在在受到國際的肯定。蔡英文強調，新的一年，台灣不僅要守住疫情，也要持續發揮產業優勢，提升國際競爭力。新的一年，蔡英文期待能夠持續借重青商會的影響力，將業界的心聲反映給政府、提供好的點子給政府，讓政府的施政可以更周全、讓政府和民間一起克服更多挑戰。