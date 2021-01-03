彩色口罩恐含致癌色料？食藥署要查廠 違規最重罰200萬
記者顏真真/台北報導
2021-01-03 18:16:51
新冠肺炎疫情持續，市售口罩樣式也變多，尤其彩色口罩更成時尚配件，但也傳出彩色口罩含致癌「偶氮色料」，引發民眾擔憂。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 今（3）日表示，一般口罩歸經濟部管理，國家標準CNS15290有規定可使用22種偶氮色料，標準局也會做相關抽驗，若有檢出有害物質，會依消費者保護法處最高150萬元罰鍰。至於醫療口罩部分，食藥署也說未來考量將色素納入常規抽驗，並從源頭查廠，一旦發現違規，依藥事法最重可處200萬元罰鍰。
行政院消保處過去曾在購物網站購買彩色口罩抽驗，結果發現偶氮色料不符規定，也有專家質疑偶氮色料不只潛藏致癌風險，也可能含重金屬，由於直接接觸口鼻，對健康不利。對此，莊人祥今日表示，目前一般口罩歸經濟部管理，由標準檢驗局執行標示、品質與流向查核，按照國家標準CNS15290規定，可使用22種偶氮色料，標檢局會去做相關抽檢、啟動購樣的計畫，涵蓋範圍包含實體店面、網路平台，若查出含有害物質，依消費者保護法最高可處150萬元罰鍰。
至於醫用口罩部分，食藥署也說明目前醫用口罩查驗登記，並未針對顏色有特別管制，但近期口罩業者為增加產品多樣化，確實有很多花樣，未來查廠會要求提供採購原料供應商資料，若有不符規定，除將要求銷毀，也可依照藥事法處3萬至200萬罰鍰。
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