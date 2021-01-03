P聯盟／調整心情再出發 譚傑龍P.League+首秀獲教練好評
記者黃建霖/桃園報導
2021-01-03 18:11:27
福爾摩沙台新夢想家今天在客場苦吞3連敗，不過對他們來說的好消息是小將譚傑龍回歸，而且本季首秀就拿到8分、3籃板、3助攻的好表現，他賽後感謝球隊所有成員對自己的支持，也希望在調整好心情後，能越打越好。
夢想家主打小球，兩名洋將杰倫和塔克打法都偏向鋒線，因此本土長人的發揮對他們來說相當重要，在彰化的兩場夢想家相當倚賴李德威，不過今天譚傑龍證明自己也能在禁區幫上忙，不但防守能頂防領航猿洋將，進攻端還能投進三分球，對於戰力提升相當大。今年球季開打前，譚傑龍因為不雅影片外流，加上身體上有一些傷勢，因此直到本周才隨隊練球，對於近期的低潮，他特別感謝教練團和隊友的鼓勵，「就是先調整自己心情，這禮拜三歸隊練球，剛好傷也快好了，希望之後能越來越好。」
總教練朱利爾斯賽後也特別稱讚李德威和譚傑龍的表現，今天球隊僅輸給身材出眾的領航猿4顆籃板，比前一場內線被對手打爆的情形好上不少，也承諾之後會幫助他們繼續成長。「他度過很不容易的一個月，我為他感到驕傲，我也很在乎他，他真的處理的很好，之後一切會慢慢好起來，我覺得他會成為一名非常出色的球員，他真的太棒了。」朱利爾斯最後如此說道。