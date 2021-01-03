曾馨瑩執導《宜蘭在遠方》　獲國際影展「最優秀作品賞」

恭喜！恭喜曾馨瑩執導的紀錄片《宜蘭在遠方

從全世界115個國家、2675件電影作品當中脫穎而出

主題與導演手法的呈現，獲得評審團最高分。

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導演曾馨瑩在獲知消息時，正在擁擠的台北捷運上，但戴著口罩的她依舊淚流滿面，感謝所有幫助過她的人，也欣慰自己的紀錄片可以超越疫情，在世界各地南征北討，打贏一關又一關。

▲▼ 《宜蘭在遠方》獲得評審團最高分。（圖／曾馨瑩臉書）

《宜蘭在遠方

是一部追隨

美食專家、

巴斯克主廚到宜蘭小鎮的紀錄片，一行人

來到宜蘭參訪的過程，他們上山採茶、走進市場、也品嚐了宜蘭的手路菜。對於身為外國人的他們，在這段旅程中看到的宜蘭，不僅僅是個景點，他們更發現在這塊土地上，有著許多為了夢想、也為了家鄉的傳承及創新而奮鬥打拚的返鄉青年。原來，外國人眼中看到的宜蘭，散發著迷人的魅力。

▲曾馨瑩（左）聽到自己得獎，高興不已。（圖／曾馨瑩臉書）

這也是台灣宜蘭站上國際影展舞台的一部電影，

而該片獲得

評審團