曾馨瑩執導《宜蘭在遠方》　獲國際影展「最優秀作品賞」

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《宜蘭在遠方》是一部追隨美食專家、巴斯克主廚到宜蘭小鎮的紀錄片，一行人來到宜蘭參訪的過程，他們上山採茶、走進市場、也品嚐了宜蘭的手路菜。對於身為外國人的他們，在這段旅程中看到的宜蘭，不僅僅是個景點，他們更發現在這塊土地上，有著許多為了夢想、也為了家鄉的傳承及創新而奮鬥打拚的返鄉青年。原來，外國人眼中看到的宜蘭，散發著迷人的魅力。
這也是台灣宜蘭站上國際影展舞台的一部電影，而該片獲得評審團最高分的理由如下：「這並不是關於主廚的電影，電影標題雖為《在遠方》，但卻述說找到形塑自我的那塊土地的旅程。導演向電影中的人物傳達敬意且細心刻畫，以細緻融合的手法取代向觀眾投擲強烈的訊息，也因此成功的留給觀眾一種堅定的信念主張。在經過影像與聲音的後製之後，這部片在觀眾的心中存留了一個待思考的主題，就意味著這部片是一部非常具有電影感的作品。」
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