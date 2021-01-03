台灣2020年正常到可怕！《紐時》憂未來6個月更難防疫

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早在3月台灣就拒絕外國旅客入境，或入境人士必須進行14天的隔離檢疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中向《紐約時報》表示，必須等到疫苗被證實是長期的保護措施，台灣政府才會放棄或鬆綁入境相關的檢疫政策，並不會因為公眾壓力而輕易調整。陳時中認為，未來可能會爆發另一波疫情，因為人人都覺得已經接種疫苗，或是下週要接種疫苗，認為自己應該可以自由了而鬆懈導致疫情擴散。
《紐約時報》文章評論認為，嚴格的入境管制如同高牆一般，將病毒隔絕在台灣之外，但也隔絕了與國際社會間的交通往來，隨著新冠疫苗開始在各地提供接種，這些國家未來可能在經濟、政治上孤立台灣。
上週三（30）台灣首次發現境外移入確診案例感染英國發現的變種病毒，當局因應疫情變化進一步收緊邊境管制。史丹佛大學醫學院副教授王智弘（C. Jason Wang）認為，台灣防疫的成功除了歸功於衛生部門的努力，不過仍然要借助一些好運，隨著現今全球病例數急遽增加，變種病毒的傳染力更強，將有越來越多的確診者進入台灣，感染者突破政府的防線只是時間早晚的問題。
王智弘指出，即使台灣在2021年6月接種疫苗（指揮中心則是於12月30日表示，洽購的2000萬劑新冠疫苗的供貨時程最快為3月），直到那時至少要維持現在的防疫成績半年，那將會是件非常不容易的事情。
雖然現在台灣內部有普篩、擴大篩檢，以及對無症狀感染者等議題的討論，但新加玻大學的傳染病學教授費雪（Dale Fisher）分析，台灣嚴格的邊境防疫措施和新加坡較有彈性的政策不同。新加坡認為，即使有旅客感染病毒，但也有可能不會將病毒傳播出去，如果對自身的防疫不具信心，未來政府很可能會不斷收緊入境管制。費雪認為，目前對台灣來說，真正的考驗是接種疫苗是否能夠形成長期的保護力，無法出國的生活不知要持續1年還是5年。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。