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台灣2020年正常到可怕！《紐時》憂未來6個月更難防疫

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-03 18:48:28

台灣/看起來應該是大安站吧/我每天都要在大安站轉車TT/新冠肺炎/街景/台灣日常/口罩/大眾交通/台北捷運
▲《紐約時報》記者Raymond Zhong認為，鎖國可能使台灣被國際社會孤立，但衛福部長陳時中表示政府不會迫於公眾壓力而隨意放鬆入境管制。（圖／美聯社／達志影像）
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在世界各地蔓延，全世界累計逾8463.2例確診，超過183.6萬人疫病死亡，近期英國、南非又發現傳染力更強的變種病毒株，各地疫情再次升溫。但台灣在過去的時間內透過即時的反應、嚴格的防疫規定，民眾仍維持一定的日常活動，《紐約時報》形容正常的「毛骨悚然」但同時警告未來6個月防疫將會更加重要，相繼而來的挑戰包括國外不斷擴大的疫情威脅、隔絕國際交流的後果，還有疫苗持久力的問題。
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紐約時報》昨（2）日由Raymond Zhong撰文探討，台灣將病毒隔絕在外的日常生活還能夠維持多久。文章指出，過去幾個月，島上居民的生活驚人的正常，大家舉行婚禮、逛夜市、舉行職業球賽、觀看音樂演唱會。拿台灣的疫情與美國佛羅里達州相比，可見驚人之處，人口2148萬的佛州，累計超過135.4萬例，其中2.1萬例死亡，而台灣的死亡病例卻在個位數。不過，雖然目前疫情控制得當，但全球疫情仍在延燒，有民眾開始擔憂這樣的情景能夠持許到何時。
▲台北市跨年晚會傳出有不得外出的民眾入場，北市衛生局今（1）日指出，有掌握相關資訊，人數不只1位，第一時間有請他們出來，但相關罰則還要再經調查後做確認。（圖／記者陳明安攝）
▲2020跨年夜新冠疫情仍在全世界各地肆虐，台灣是少數有舉行實體跨年活動的地區。（圖／記者陳明安攝）
早在3月台灣就拒絕外國旅客入境，或入境人士必須進行14天的隔離檢疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中向《紐約時報》表示，必須等到疫苗被證實是長期的保護措施，台灣政府才會放棄或鬆綁入境相關的檢疫政策，並不會因為公眾壓力而輕易調整。陳時中認為，未來可能會爆發另一波疫情，因為人人都覺得已經接種疫苗，或是下週要接種疫苗，認為自己應該可以自由了而鬆懈導致疫情擴散。

《紐約時報》文章評論認為，嚴格的入境管制如同高牆一般，將病毒隔絕在台灣之外，但也隔絕了與國際社會間的交通往來，隨著新冠疫苗開始在各地提供接種，這些國家未來可能在經濟、政治上孤立台灣。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）日說明新冠肺炎疫情等防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，在記者會上說明新冠肺炎疫情等防疫作為。（圖／指揮中心提供）
上週三（30）台灣首次發現境外移入確診案例感染英國發現的變種病毒，當局因應疫情變化進一步收緊邊境管制。史丹佛大學醫學院副教授王智弘（C. Jason Wang）認為，台灣防疫的成功除了歸功於衛生部門的努力，不過仍然要借助一些好運，隨著現今全球病例數急遽增加，變種病毒的傳染力更強，將有越來越多的確診者進入台灣，感染者突破政府的防線只是時間早晚的問題。

王智弘指出，即使台灣在2021年6月接種疫苗（指揮中心則是於12月30日表示，洽購的2000萬劑新冠疫苗的供貨時程最快為3月），直到那時至少要維持現在的防疫成績半年，那將會是件非常不容易的事情。

雖然現在台灣內部有普篩、擴大篩檢，以及對無症狀感染者等議題的討論，但新加玻大學的傳染病學教授費雪（Dale Fisher）分析，台灣嚴格的邊境防疫措施和新加坡較有彈性的政策不同。新加坡認為，即使有旅客感染病毒，但也有可能不會將病毒傳播出去，如果對自身的防疫不具信心，未來政府很可能會不斷收緊入境管制。費雪認為，目前對台灣來說，真正的考驗是接種疫苗是否能夠形成長期的保護力，無法出國的生活不知要持續1年還是5年。

▲據陸媒報導，中國廣東省珠海市1100餘人近日接種了新冠疫苗，各人接種後總體情況良好，暫未觀察到有嚴重不良反應。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然各國開始施打新冠疫苗，但因為變種病毒的出現，確診人數仍然不斷在飆高。（圖／美聯社／達志影像）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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