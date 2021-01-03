P聯盟／NBA榜眼中鋒塔壁首度亮相 卻難阻富邦豪取4連勝
記者黃建霖/桃園報導
2021-01-03 20:55:02
新竹街口攻城獅職業籃球隊今(3)日出征臺北和平籃球館，為本季第二次面對臺北富邦勇士，攻城獅於本場比賽首度登錄洋將哈辛・塔壁與後衛宋宇軒、鄭瑋，皆是三位球員首次登板。雙方於首節肢體碰撞頻繁，前三節呈現精彩拉鋸戰，末節攻城獅因防守籃板失守遭富邦勇士拉開分差，終場攻城獅以86:96落敗，富邦取得開季4連勝。
新竹街口攻城獅今變陣由塔壁先發坐鎮禁區，塔壁也以多次精彩阻攻擋下勇士強攻。雙方上半場肢體碰撞激烈且外線命中率皆偏低，下半場高國豪多次利用擋拆助攻城獅緊咬比分，可惜末節防守籃板失守，富邦勇士多次靠二波進攻取分將分差擴大至雙位數，但攻城獅再次打出永不放棄的團隊精神，由李家瑞切入爆扣吹起反攻號角，田浩與高國豪也展現侵略性頻頻切入禁區取分將分差拉近至6分，可惜終場仍以10分差落敗。高國豪雖上半場命中率欠佳，但末節連投帶切依舊攻下19分5助攻4抄截，副隊長成力煥拿下15分4助攻3抄截；雷特搶下14分13籃板。賽後林冠綸總教練非常肯定全隊的表現，特別是禁區本土球員拼盡全力抵擋對方洋將強攻，兩位洋將塔壁與雷特防守非常積極，同時不斷的製造機會給隊友們，相信經過更多磨合後我們會展現更全面的球風。塔壁初登板小試身手拿下9分11籃板2阻攻，賽後他表示：「很可惜沒幫助球隊贏球，但這只是我加入團隊後的首場賽事，非常感激能到台灣打球，而且團隊氛圍非常好，我們會繼續努力打出精彩賽事！」