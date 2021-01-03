跨百光年防疫中守住經濟　高雄燈會主燈鰲躍龍翔再度轉動

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史哲今天臉書PO文提出高雄跨百光年的十項獨創，史哲回憶著說，跨百光年的發想源起，那是十月初的一場晨會，市長陳其邁點亮高雄港的想法，一筆一畫是一棟棟的大樓，這遼闊的場域更是挑戰。對於一次性活動有所芥蒂的他，在思考著如果能夠透過感官刺激，能夠來談論生冷的歷史，那就非常有意義。感謝過程中陸續加入的製作與創作團隊、市府同仁們，短短的六十天不到，完成了一個不可能的任務，一場全台灣最遼闊場域的光影展演。更感謝藝文支持的企業們，有你們作為後盾，才能給高雄這一場跨百盛宴。
史哲指出，這次的跨百光年不僅善用愛河灣的港灣地形與海水凸顯燈光雷射光影，由於今年適逢高雄更名改制一百年，團隊們採用巨幅建築投影完整呈現高雄歷史，百年視窗是一座歷史教室，這一次，讓整座城市一起上了一堂歷史課。其次是海事工程船首次加入藝文展演海上舞台結合大型鏡球，讓這次跨百光年的活動可以結合高雄引以為傲的海事工程產業，將產業的特色帶入活動中，讓更多人看見在國際上默默稱霸一方的高雄產業。讓這一座佇立在海上的舞台，更將豐富的藝文展演帶入跨百光年，呈現臺灣前所未見的全新跨年活動樣貌。
史哲也強調，這一次選擇在高雄港灣舉辦，從愛河港灣、蓬萊舞台、駁二藝術特區與高雄流行音樂中心首次啟用的戶外區域、海音館前廳、海豚步道與海豚館，整體地面場域整整有20公頃，更不用說許多都是全新場域。海陸空三面向的展演與轉播，光是光纖佈線就超過四公里，更深入海中銜接港灣兩岸與海上舞台。佈局在場域中的燈光音響更是有數十公里的線路串接，為了達成完整設定與同步控制，硬體團隊、創作團隊用盡各種方式，在極為有限的工作時間內，完成了跨百光年的展演。
史哲也認為，跨百光年最獨特的海上舞台，在這十一天的每天晚上都有不同形式的演出，同時無人機展演的圖像，是一次次會議討論後的成果，更透過團隊結合高雄與活動特色，所發想的原創與節慶圖案，無人機展演與現場的表演、科儀、燈光雷射都有所呼應跟互動，這更是驗證所有的飛行與設計都是來自於原創，更緊密結合本土元素。史哲也感嘆的說，今年是艱難辛苦的一年，面對疫情的考驗，感謝國人一同團結，守護了臺灣的防疫成果，讓我們有機會能夠在跨百時刻，走出家門參與跨百光年。但更嚴峻的考驗，依然挑戰著臺灣與全世界。和瘟押煞科儀無人機展演王船形象，來為高雄、臺灣與全球祈福，祈願瘟疫遠離、合境平安。這樣的規劃，更是希望能夠結合臺灣的信仰習俗、在地宮廟，呈現屬於高雄、屬於臺灣的文化特色。