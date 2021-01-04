今北台濕涼有雨！「這天起」寒流來襲　最低溫可降至6度

今（4）晨桃園以北雲多、並有局部雨，其他各地區晴朗、「輻射冷卻」作用仍強，但因冷空氣持續減弱，僅剩中部（南投中寮鄉9.5度）及東部（花蓮光復鄉9.8度）局部地區還有10度以下低溫。氣象專家吳德榮指出，周四至周六（7至9日）寒流南下，其最低氣溫僅比上一波乾冷的「強寒流」稍弱，約高1、2度，北台灣平地最低溫約可降至6度左右。

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吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，今日鋒面接近，北台雲量略增，桃園以北偶有局部短暫雨，天氣稍涼；其他地區仍晴朗穩定，白天舒適、日夜溫差大。今日氣溫：北部15至23度，中部11至26度，南部12至27度，東部11至26度。明日、周三（6日）鋒面及東北季風影響，新竹以北轉濕涼有雨，東半部亦有局部短暫雨；苗栗以南則為多雲時晴，白天舒適、日夜溫差大。

▲今（4）日北台濕涼有雨，周四至周六（7至9日）寒流南下，北台灣平地最低溫可降至6度。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

吳德榮指出，周四至周六（7至9日）寒流南下，其最低氣溫僅比上一波乾冷的「強寒流」稍弱，約高1、2度，北台灣平地最低溫約可降至6度左右，都會區則在8、9度。由於周四、五，天氣極「濕冷」，令人不適猶勝上一波，應注意保暖！其水氣較厚，3000公尺以上高山（合歡山...）降雪機率高，2000公尺（太平山...）亦有機率，大屯、七星山則處在降雪的臨界條件，可以期待。周六轉乾，仍寒冷。下周（10）日「寒流」強度略減弱，但水氣增多，天氣濕冷，3000公尺以上高山又有降雪機率。

而根據最新模式模擬顯示，下周一、二（11、12日）又有冷空氣南下加入、氣溫再降，延長此波「寒流」的影響時間。不過，此乃模式末期的模擬，「不確定性」較大，應持續觀察。（編輯：許苡晴）