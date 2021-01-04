五月天演唱會台南場「售票延期」　上千位歌迷留言力挺

台灣近來新型冠狀病毒（COVID-19）疫情案例增加，除了引發人心惶惶之外，對於即將開唱的藝人們也大受影響，天團五月天去年耶誕節原定要在桃園開唱，礙於疫情升溫而被迫延期，而所屬的相信音樂昨（3）日又再次公布，3月即將在台南登場的場次也將延期售票。

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萬眾期待的五月天「好好好想見到你」台南演唱會原定於10日開賣，不過相信音樂經多方考量與審慎評估後，決定延後售票，透露目前持續積極商議中，新的售票日期將另行公布，最新消息將會儘快於官方臉書公告，文末也向歌迷們致上最深的歉意。

儘管演唱會延期令人覺得可惜，不過五月天的歌迷們對於公司的決定相當支持，貼文曝光後，買上吸引上千則留言力挺：「無論有沒有演唱會能夠聽，對於防疫的重視表現、對於五月天的永續支持，是一切都比不過的」、「辛苦你們扛了3天，輿論的壓力可想而知，延期是好的 」、「謝謝你們，在這兵荒馬亂的時刻，還願意替我們負重前行」。（編輯：侯家瑜）

▲五月天「好好好想見到你」台南演唱會將延期。（圖／相信音樂臉書）