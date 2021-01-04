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找出更多選票！《華郵》曝光川普施壓喬治亞州務卿錄音

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-04 09:50:28

川普打電話/美國總統(45)/Trump/Phone/office/White House
▲《華盛頓郵報》曝光川普近日與喬治亞州州務卿的電話錄音，川普在通話中要求對方找出更多的選票以推翻選舉結果。（圖／美聯社／達志影像）
美國國會即將在當地時間1月6日認證民主黨候選人拜登（Joe Biden）當選第46屆美國總統，並預計在1月20日舉行就職典禮，但川普至今仍未承認敗選。美國媒體週日（3）公布一段川普與喬治亞州州務卿拉芬斯柏格（Brad Raffensperger）於週六（2）的通話錄音檔，長達1小時的通話中，川普不斷要求喬治亞州務卿「找出」更多的選票，讓自己能夠推翻選舉結果。
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2020年11月日舉行的大選中，拜登在喬治亞州以247萬3633票（得票率49.5%）打敗川普的246萬1854票（得票率49.3%），兩人的票數差距僅1萬1779票。以些微票數落敗的川普拒絕接受喬治亞州的選舉結果，至少提出3次重新計票的要求。
華盛頓郵報》取得川普與拉芬斯伯格的電話錄音，川普在對話中向共和黨籍的州務卿施壓「聽著，我想要的只有這個：我要找到1萬1780票，比我們有的票數更多。因為我們贏得了這州（喬治亞）。」後來川普還補充說，「老兄，你知道我們還需要什麼嗎？我只需要11000票，兄弟，得了吧！」

▲美國有計票中心在清點郵寄選票時，被拍到有出現中國順豐快遞的郵包，此事意外在網上掀起討論。（圖／翻攝自新浪新聞）
▲因為兩位候選人的差距僅0.2%，依照規定喬治亞州進行了3次人工、電腦驗票。（圖／翻攝自新浪新聞）
報導指，參與這次通話的還有白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）、協助川普法律戰的律師米歇爾（Cleta Mitchell），以及法律顧問杰曼尼（Ryan Germany）。公佈的錄音片段中，川普一直重複自己不可能輸掉喬治亞州，他不斷試圖討好、懇求或是以含糊的刑事後果威脅拉芬斯柏格支持選舉舞弊的論點，並協助他在關鍵州之一的喬治亞州「逆轉勝」。但拉芬斯柏格和其顧問都拒絕了川普的要求，並回應拜登確實在該州取得勝利。

川普非常生氣地說「喬治亞州的人民很憤怒，這個國家的人很憤怒。這沒有錯，你知道的，你重新計票了」拉芬斯柏格回應「總統先生，你現在真正的困難是，你所擁有的數據是錯誤的。」

白宮、幕僚長辦公室以及喬治亞州務卿辦公室都未針對錄音發表回應，但川普透過個人推特發文表示「我昨天和州務卿拉芬斯伯格談及富爾頓郡（Fulton County）及喬治亞州的選舉詐欺。但是他不願意，或是無法回答一些問題，像是：『桌底下的選票』、選票遭到毀損、州外投票、死人投票等等，他完全不知道！」川普還在另一條推文中寫道，《一個美國》新聞（OANN）報導，喬治亞州的選舉數據顯示，系統轉走了川普的1.7萬張選票給拜登，而芬斯柏格也用推特反擊「致上我的敬意，但總統你說的是錯的。」
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲川普在推特上發表有關與喬治亞州州務卿通電話、指控選舉舞弊的言論。（圖／翻攝自Twitter）
 
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