找出更多選票！《華郵》曝光川普施壓喬治亞州務卿錄音

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《華盛頓郵報》取得川普與拉芬斯伯格的電話錄音，川普在對話中向共和黨籍的州務卿施壓「聽著，我想要的只有這個：我要找到1萬1780票，比我們有的票數更多。因為我們贏得了這州（喬治亞）。」後來川普還補充說，「老兄，你知道我們還需要什麼嗎？我只需要11000票，兄弟，得了吧！」
報導指，參與這次通話的還有白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）、協助川普法律戰的律師米歇爾（Cleta Mitchell），以及法律顧問杰曼尼（Ryan Germany）。公佈的錄音片段中，川普一直重複自己不可能輸掉喬治亞州，他不斷試圖討好、懇求或是以含糊的刑事後果威脅拉芬斯柏格支持選舉舞弊的論點，並協助他在關鍵州之一的喬治亞州「逆轉勝」。但拉芬斯柏格和其顧問都拒絕了川普的要求，並回應拜登確實在該州取得勝利。
川普非常生氣地說「喬治亞州的人民很憤怒，這個國家的人很憤怒。這沒有錯，你知道的，你重新計票了」拉芬斯柏格回應「總統先生，你現在真正的困難是，你所擁有的數據是錯誤的。」
白宮、幕僚長辦公室以及喬治亞州務卿辦公室都未針對錄音發表回應，但川普透過個人推特發文表示「我昨天和州務卿拉芬斯伯格談及富爾頓郡（Fulton County）及喬治亞州的選舉詐欺。但是他不願意，或是無法回答一些問題，像是：『桌底下的選票』、選票遭到毀損、州外投票、死人投票等等，他完全不知道！」川普還在另一條推文中寫道，《一個美國》新聞（OANN）報導，喬治亞州的選舉數據顯示，系統轉走了川普的1.7萬張選票給拜登，而芬斯柏格也用推特反擊「致上我的敬意，但總統你說的是錯的。」