反萊豬被壓制？江啟臣：做好對抗威權準備
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-04 10:05:46｜2021-01-04 10:10:55
國民黨「反萊豬」的食安公投預定在8月登場，目前全力衝刺第二階段連署，對於前立委陳學聖提醒，縣市首長若不配合蔡政府的萊豬政策，可能被彈劾或撤職，國民黨主席江啟臣表示，監察院充其量只是個「東廠」，也更加印證外媒所形容的台灣是「民選獨裁」，他呼籲全民一起做好對抗威權的準備。
江啟臣指出，對於開放萊豬進口政策，民進黨從頭到尾完全漠視、踐踏民意，擺出一副政府說了算、總統說了算，院長說了算，其他人都不算的態度。江啟臣說，前幾天，行政院政務委員才警告基層公務人員可能被懲戒，因此，陳學聖的提醒不是沒有道理，不能排除這種可能性。若真是如此，則坐實了在民進黨政府執政下，監察院充其量只是個東廠而已，也更加印證外媒所形容的台灣是「民選獨裁」，他呼籲全民一起做好對抗威權的準備。江啟臣指出，明年8月28日公投日，是人民決定自己的健康，決定自己吃什麼的重要一天，國民黨會遍地開花，近日各地都會設置連署點，呼籲民眾響應。國民黨表示，第二階段連署的時間只有2個月，國民黨有信心朝60萬份連署書的目標邁進。