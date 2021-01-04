他年薪百萬買不起北市房！女友鬧分手　網「一語」揭現實

台北市房價居高不下，不僅是年輕人，就連出社會許久的上班族都只可遠觀不可褻玩焉！而近日一名男網友就透露，自己是念台灣大學畢業，年薪破百萬，與女友交往5年，近期也考慮未來買房問題，女友希望買在台北市，但他認為自己負擔不起，怎料女友一氣之下便吵著要分手，讓他相當不知所措，只好發文求救。對此，網友看法各異，有網友更一語道破殘酷現實，直言「台北市精華區不是受薪階級在買的，認清這點！」

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原PO在PTT「Boy-Girl」板中表示，他和女朋友交往5年，兩人一路上都是念台灣第一學府畢業，對教育非常重視，目前他31歲，年薪約110萬；女友則是27歲，年薪約90萬，每年可支配資金大約130-150萬，存款500萬。 如今到了適婚年齡，女友很重視下一代教育，伴隨著就是買房的問題，他們的需求是至少40坪、1車位。

原PO接著透露，目前女友希望買在台北市大安、中正、信義與中山區的學區房，但他覺得自己負擔不起，隨便一間都要3000-4000萬，兩人溝通未成，女友便吵著要分手，讓他焦急地詢問大家「該怎麼辦，現在女生都那麼不講理的嗎？為什麼女生不能住新北（深坑、三峽、林口、三重、土城、樹林）就好？」他更嘆道「覺得自己好難過，拼了一輩子都念第一志願還買不起一個家。」

▲一名男網友透露，他與女友交往5年，近日考慮未來買房，但女友想買在台北市學區，雙方溝通不良，女友便鬧分手，讓他不知所措。（圖／翻攝自PTT）

此文一出，網友隨即議論紛紛「說服她先從2房開始呀，才30歲，之後賺更多再換大吧！」「你們目前的收入真的別買蛋黃三房，會非常辛苦」、「為什麼不先用租的？」「住在學區不等於重視教育好嗎」、「這個收入住新北生活品質會比較好，台北直接GG」、「不買房就要分手，那她不是真的愛你，只是愛你的經濟能力」、「兩個加起來不到200萬想買台北市中心」、「醒醒吧，其實台大畢業領得少的人多的是」。

另還有人直言「台北市精華區不是受薪階級在買的，認清這點，等到有能力發薪水給數十位員工，再來考慮台北市」。（編輯：許苡晴）