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黃捷募物資挺香港要被罷免？林昶佐：二度傷害被壓迫港人

記者呂炯昌/台北報導

2021-01-04 11:52:48｜2021-01-04 11:57:23

林昶佐
▲無黨籍立委林昶佐指出，罷免黃捷理由還包括募集物資挺香港，違反港版《國安法》，這等於是二度傷害被壓迫的香港人民。（圖／記者呂炯昌攝.2021.01.04）
高雄市議員黃捷罷免案將於今（2021）年2月6日投票。黃捷同樣從時代力量退黨，私交交情甚篤的無黨籍立委林昶佐、台北市議員苗博雅、民進黨立委劉世芳、2046成員吳崢，今（4）日再度舉辦記者會，力挺黃捷，並痛批「罷捷」團體提出的理由荒謬，甚至是歧視女性。
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林昶佐表示，罷免是民主的表現，他向來抱持尊重的立場，但是罷捷團體「鳳山清捷隊」打著淘汰不適任民代的名義推動罷免，但細究其理由書便發現其中盡是荒腔走板的內容，包括質詢前高雄市長韓國瑜時態度不好、對市長太凶，所以要被罷免；最讓人感到莫名其妙的是，黃捷參加告別式塗口紅，參加什麼樣的活動用什麼形象面對公眾，他相信黃捷可以受到公平檢視，但這是對女性從政人員的性別霸凌，就沒看過男性從政人員被這樣檢視。
林昶佐進一步指出，「罷捷」理由還包括募集物資挺香港，違反港版《國安法》，用這種理由罷免等於是二度傷害被壓迫的香港人民。

劉世芳指出，黃捷在高雄市議會的問政表現傑出，她不是政二代，也不是富二代，卻可以被公民團體認證為十大優秀市議員，這非常不簡單。黃捷問政從來不雙標，不只監督韓國瑜，也對於陳其邁市長提出許多防疫建言、監督現在的高雄市政府。罷捷團體表示，黃捷常到台北上政論節目，這是不務正業，劉世芳說，那全立院立委跟全國議員都是不務正業，因為大家都會上節目闡述理念。

吳崢表示，韓國瑜在市議員備詢跳針，黃捷聽不下去翻白眼，也成為罷免黃捷的理由，罷捷團體「鳳山清捷隊」打著淘汰不適任民代的名義推動罷免，但是從他們罷免的理由聽起來反而像是「護韓親衛隊」。吳崢也以罷捷團體以黃捷聲援香港為理由，如果罷免成真，是否會讓外界質疑台灣已遭親中勢力滲透？台灣的防疫成果獲得國際肯定，但是力挺香港民主的民代卻遭到罷免，恐怕會造成不利台灣國際形象的反效果，所以呼籲鳳山民眾應該站出來，用選票力挺黃捷。

苗博雅表示，罷捷團體都是基於意識形態的荒謬理由，連質疑韓國瑜的口氣很不好，都可以成為理由。苗博雅指出，黃捷因為質詢韓國瑜太認真要被罷免，身為地方市議員，很多市議員其實不會主動質詢政府手長，而是把質詢的機會讓給其他議員後，繼續去跑地方行程，這正是許多年輕選民對舊政治不滿的地方，假設沒有這場質詢，黃捷也不會被韓粉報復罷免，呼籲黃捷選區的選民站出來，用不同意罷免黃捷來守護健康的政治型態。
▲無黨籍立委林昶佐（右二）、台北市議員苗博雅（左一）、民進黨立委劉世芳（左二）、2046成員吳崢（右一），再度舉辦記者會，力挺高雄市議員黃捷。（塗／記者呂炯昌攝.2021.01.04）
▲無黨籍立委林昶佐（右二）、台北市議員苗博雅（左一）、民進黨立委劉世芳（左二）、2046成員吳崢（右一），再度舉辦記者會，力挺高雄市議員黃捷。（塗／記者呂炯昌攝.2021.01.04）
 
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