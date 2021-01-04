黃捷募物資挺香港要被罷免？林昶佐：二度傷害被壓迫港人

高雄市議員黃捷罷免案將於今（2021）年2月6日投票。黃捷同樣從時代力量退黨，私交交情甚篤的無黨籍立委林昶佐、台北市議員苗博雅、民進黨立委劉世芳、2046成員吳崢，今（4）日再度舉辦記者會，力挺黃捷，並痛批

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林昶佐表示，罷免是民主的表現，他向來抱持尊重的立場，但是

林昶佐進一步指出，「罷捷」理由還包括