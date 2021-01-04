黃捷募物資挺香港要被罷免？林昶佐：二度傷害被壓迫港人

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林昶佐進一步指出，「罷捷」理由還包括募集物資挺香港，違反港版《國安法》，用這種理由罷免等於是二度傷害被壓迫的香港人民。
劉世芳指出，黃捷在高雄市議會的問政表現傑出，她不是政二代，也不是富二代，卻可以被公民團體認證為十大優秀市議員，這非常不簡單。黃捷問政從來不雙標，不只監督韓國瑜，也對於陳其邁市長提出許多防疫建言、監督現在的高雄市政府。罷捷團體表示，黃捷常到台北上政論節目，這是不務正業，劉世芳說，那全立院立委跟全國議員都是不務正業，因為大家都會上節目闡述理念。
吳崢表示，韓國瑜在市議員備詢跳針，黃捷聽不下去翻白眼，也成為罷免黃捷的理由，罷捷團體「鳳山清捷隊」打著淘汰不適任民代的名義推動罷免，但是從他們罷免的理由聽起來反而像是「護韓親衛隊」。吳崢也以罷捷團體以黃捷聲援香港為理由，如果罷免成真，是否會讓外界質疑台灣已遭親中勢力滲透？台灣的防疫成果獲得國際肯定，但是力挺香港民主的民代卻遭到罷免，恐怕會造成不利台灣國際形象的反效果，所以呼籲鳳山民眾應該站出來，用選票力挺黃捷。
苗博雅表示，罷捷團體都是基於意識形態的荒謬理由，連質疑韓國瑜的口氣很不好，都可以成為理由。苗博雅指出，黃捷因為質詢韓國瑜太認真要被罷免，身為地方市議員，很多市議員其實不會主動質詢政府手長，而是把質詢的機會讓給其他議員後，繼續去跑地方行程，這正是許多年輕選民對舊政治不滿的地方，假設沒有這場質詢，黃捷也不會被韓粉報復罷免，呼籲黃捷選區的選民站出來，用不同意罷免黃捷來守護健康的政治型態。