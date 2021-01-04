中國修《國防法》正式生效 外媒分析「4字」藏開戰玄機
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-04 10:14:01
中國第十三屆全國人民代表大會常委於2020年12月26日修訂通過《中華人民共和國國防法》（簡稱《國防法》），並於2021年1月1日正式生效，新修法內容首次將「分裂」和保護「發展利益」作為動員、部署軍隊和預備役部隊的理由加入立法，其中「發展利益」這4個字在新修訂的國防法中頻繁出現，引起外界關注。
據中國媒體報導，中央軍委法制局負責人表示人大共修改54條（法規）、增加6條、刪除3條，修訂後的《國防法》共12章、73條。內容除了提升中國軍人的待遇、退休條件等，讓外界關注的部分是，修法確立軍隊在習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，增加軍委主席負責制、防禦性國防政策首次寫入《國防法》，以及首次將「實現富國與強軍相統一」目標納入其中，呼應當局將「十四五」定為國防、軍隊現代化的新起點。《美國之音》引述觀察人士的分析，「發展利益」四個字在這部新修訂的法律中一共出現4次，反應出中國國防張力的擴充，以及對外戰略姿態的巨大轉變。《國防法》總則第二條寫道「國家為防備和抵抗侵略，制止武裝顛覆和分裂，保衛國家主權、統一、領土完整、安全和發展利益所進行的軍事活動，以及與軍事有關的政治、經濟、外交、科技、教育等方面的活動，適用本法」分析認為，而國家主權等內容都是「國家核心利益」的範疇，中國通過修訂國防法擴大習近平領導的軍隊的權利。這也就意味著，如果中國的「發展利益」受到威脅，將可能主動發起戰爭。中國將可能展現出更多的戰爭主動性。