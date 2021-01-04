看好第一季景氣！逾3成產業欲擴編、近9成勞方想跳槽

2020年許多產業遭受疫情衝擊，不過隨著牛年即將到來，對新的一年勞資雙方似乎都樂觀以待。人力銀行今（4）日公布「牛年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，企業樂觀度比例創下11個季度以來新高，而勞方悲觀度也創12季新低，另外第一季有超過3成企業有擴編計畫，而近9成的上班族則有跳槽規劃。

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yes123求職網調查發現，與去年第四季相比，展望今年第一季景氣，企業樂觀度明顯上揚，60.9%持平看待，樂觀比例為26.6%，悲觀佔12.5%，資方淨樂觀比例為+14.1%，樂觀度創下11個季度以來新高。而勞方持平看待的有53.5%，樂觀的佔22.6%，悲觀看待的有23.9%淨樂觀比例是-1.3%，不但明顯縮小，更降至12個季度以來新低。

yes123求職網發言人楊宗斌解讀，經過近一年的防疫考驗，加上數位轉型調整，資方對2021年的景氣復甦，信心度逐漸提高，但正值年關前後，上班族保持高度危機意識，有任何企業裁員減薪、無薪假風聲，都可能影響到職涯規劃，還有面對「低度成長」的悶經濟環境，恐怕也無法有太過樂觀的預期心理。





調查也顯示，有高達85.3%的企業透露，在第一季有徵才計畫，主要依序有：「餐飲住宿與休閒旅遊」(93.8%)、「科技資訊」(92%)、「營建與不動產」(90%)，以及「傳統製造業」(87.9%)、「批發零售與貿易」(87.5%)。其中有31.5%屬於企業擴編。

另外調查發現，合計有88.2%的上班族有計畫在今年第一季換工作，其中有36.5%已開始投履歷，總體來說，有轉職念頭的比例，不但多過前季的67.8%，還略高於去年同期的87.7%，也創下8年來同期新高，宣示牛年的「年後轉職潮」正式啟動。