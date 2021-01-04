議員鍾沛君「右肺異常增生」 今天開刀
記者孫唯容/綜合報導
2021-01-04 10:17:46
主播出身的現任台北市議員鍾沛君今（4）日在臉書PO文，她表示，自己有肺腺癌家族病史，在例行性健檢中右肺異常增生變化，醫師建議立刻動刀。
鍾沛君說，肺腺癌接連帶走媽媽和阿姨後，自己總是下意識的在跟時間賽跑，曾經沒日沒夜跑新聞兼主播播報時段，現在同時念著碩士班，也擔任民意代表，因為「家族裡的我們，餘生都必須對抗那道看不見卻如影隨形的『終點線』」，雖然生活很緊繃，仍然捨不得生命裡的每一分鐘。鍾沛君無奈表示，這一次「無常先來」，例行年度健檢從電腦斷層發現右肺異常增生變化，醫師建議立刻動刀，從診斷出爐到2021年1月4日排定手術日，35天，旁人覺得她瘦了一圈，但是自己依然參與選民服務、歲末鄰里活動，也提前考了自由潛水執照，希望孩子能一直深信「媽媽」就是無所不知、無所不能，包括，「永遠不會倒下」。最後，鍾沛君也向網友喊話，如果1月7日，你看到了一篇新的文章，「那就是我在全新人生，寫下的，關於重生」﹔該則PO文引來不少網友為她加油、打氣，紛紛留言「願手術順利平安 1/7期待重生文」、「勇者粹煉，平安歸來」、「一定會康復」、「加油議員，期待您3日後首發文」等。