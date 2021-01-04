北台灣降雨至下周　周四起大降溫恐達寒流等級

2020跨年正逢寒流來襲，創下近15年最冷的跨年元旦，雖然周日各地都有享受到陽光的好天氣，但從今（4）天開始北部地區恐將一路降雨至下周，氣象達人彭啟明表示，目前由於新的一波冷高壓南下接近，台灣北方海域有低壓波動及水氣發展，再度轉為偏北風，迎風面的北部、東北部到東部的短暫陣雨也增多，目前桃園以北到新北、台北到基隆都有顯著雨勢，宜蘭也陰沉偶飄雨，花蓮則多雲。

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彭啟明指出今天溫度比昨天會略降，清晨北部都會跌到16至17度，空曠區域14至15度，白天高溫北部20至22度，中南部日夜溫差變化仍大，早晚較涼，清晨低溫看所在地，差異頗大，普遍在12至17度，白天高溫約23至28度。今晚到明天清晨，仍持續下滑，北部會較為明顯，未來幾天高壓持續南下增強，溫度會逐步下滑，每天約降個1至2度，也維持濕涼的天氣，類似天氣會持續到周三。

另外，周四開始另外一波強冷空氣南下，彭啟明表示，這波降溫的幅度可能比不上跨年元旦的寒流，預計周四大降溫，周四晚上到周五的低溫可能下看8至9度，空曠地區6至7度，是這波最低溫的時間點，預期可能延續到周末，北部顯著的偏濕冷天氣，而且延續時間較久，感受上可能會略冷於上一波的乾冷。而中南部也會相當有感，周四五預期也會降到10至11度，空曠地區輻射冷卻也有10度以下機會。





而中央氣象局也表示，強冷空氣周四抵達，沿海的偏北風轉趨強烈，溫度方面周四白天中部以北、東半部越晚越冷，周五到周六清晨將是冷空氣影響最明顯的時候，強度可能會達到寒流等級，北台灣整天不超過10度，其他地區早晚寒冷、白天也是頗有涼意。

中央氣象局指出，這波強烈冷空氣影響期間剛好環境較為潮濕，因此北台灣海拔1000至2000公尺以上、其他地區3000公尺以上的山區，若溫度、水氣條件配合，有局部降雪的機率。